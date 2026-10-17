Betis — Barcelone : compositions et direct commenté

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Betis — Barcelone : compositions et direct commenté

La rencontre de Liga entre le Betis et Barcelone débutera le 17 octobre à 21h30 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Betis : 1. Vales A., 2. Bellerín H. (capitaine), 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 10. Ezzalzouli A., 8. Fornals P., 11. García F., 16. Gómez V., 9. Hernández K., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G.

Entraîneur du Betis : Pellegrini M.

Composition de départ de Barcelone : 1. García J., 14. Adeyemi K., 5. Cubarsí P., 12. Espart J., 7. Fermín, 9. Gabriel Jesus, 23. Koundé J., 10. Lamine Yamal, 18. Martín G., 8. Pedri, 16. Rodri.

Remplaçants de Barcelone : 3. Balde A., 22. Bernal M., 2. Cancelo J., 21. de Jong F., 4. Fariñas B., 24. García E., 6. Gavi, 17. Gordon A., 25. Livaković D., 20. Olmo D., 11. Raphinha, 13. Szczęsny W.

Entraîneur de Barcelone : Flick H.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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