Situation inattendue en Premier League : Brighton rafle tous les prix de septembre

Les meilleurs joueurs et entraîneurs de septembre en Premier League ont été annoncés. Brighton a réalisé un véritable exploit en remportant toutes les distinctions majeures.

Le milieu de terrain expérimenté de 35 ans des « Seagulls » Pascal Groß a été élu joueur du mois de septembre. Le milieu allemand a disputé 3 matchs le mois dernier, marquant 2 buts et délivrant 3 passes décisives, devenant ainsi l'artisan principal de l'invincibilité de son équipe.

Un résultat historique et une place parmi les records

Dans la course au titre, Pascal Groß a devancé Mohamed Belloumi (Hull), Jayden Bogle (Leeds), Alexander Isak et Jarell Quansah (Liverpool), son coéquipier Charalampos Kostoulas, Kevin Schade (Brentford) ainsi qu'Antoine Semenyo (Manchester City).

De plus, Groß est devenu l'un des rares joueurs de plus de 35 ans à remporter ce prix dans l'histoire de la Premier League. Seules 5 stars plus âgées ont atteint cette distinction :

Stuart Pearce — 38 ans, 10 mois

Teddy Sheringham — 38 ans, 6 mois

Cristiano Ronaldo — 37 ans, 2 mois

Gianfranco Zola — 36 ans, 3 mois

Paul Scholes — 35 ans, 9 mois

Hürzeler — entraîneur du mois

L'entraîneur de Brighton Fabian Hürzeler a été nommé entraîneur du mois en Premier League. Sous la direction du technicien allemand de 33 ans, le club a enregistré 2 victoires et 1 nul en 3 matchs, avec une différence de buts de « +8 ». Hürzeler a devancé Andoni Iraola (Liverpool) et Enzo Maresca (Manchester City). C'est sa deuxième distinction de ce type dans sa carrière (la première obtenue en août 2024).

En outre, le prix du plus beau but du mois est également revenu à Brighton, grâce à la frappe du capitaine Lewis Dunk contre Coventry (5-0), jugée inégalée.