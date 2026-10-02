Situation inattendue en Premier League : Brighton rafle tous les prix de septembre

·3·Sport
Situation inattendue en Premier League : Brighton rafle tous les prix de septembre

Les meilleurs joueurs et entraîneurs de septembre en Premier League ont été annoncés. Brighton a réalisé un véritable exploit en remportant toutes les distinctions majeures.

Le milieu de terrain expérimenté de 35 ans des « Seagulls » Pascal Groß a été élu joueur du mois de septembre. Le milieu allemand a disputé 3 matchs le mois dernier, marquant 2 buts et délivrant 3 passes décisives, devenant ainsi l'artisan principal de l'invincibilité de son équipe.

Un résultat historique et une place parmi les records

Dans la course au titre, Pascal Groß a devancé Mohamed Belloumi (Hull), Jayden Bogle (Leeds), Alexander Isak et Jarell Quansah (Liverpool), son coéquipier Charalampos Kostoulas, Kevin Schade (Brentford) ainsi qu'Antoine Semenyo (Manchester City).

De plus, Groß est devenu l'un des rares joueurs de plus de 35 ans à remporter ce prix dans l'histoire de la Premier League. Seules 5 stars plus âgées ont atteint cette distinction :

  • Stuart Pearce — 38 ans, 10 mois

  • Teddy Sheringham — 38 ans, 6 mois

  • Cristiano Ronaldo — 37 ans, 2 mois

  • Gianfranco Zola — 36 ans, 3 mois

  • Paul Scholes — 35 ans, 9 mois

Hürzeler — entraîneur du mois

L'entraîneur de Brighton Fabian Hürzeler a été nommé entraîneur du mois en Premier League. Sous la direction du technicien allemand de 33 ans, le club a enregistré 2 victoires et 1 nul en 3 matchs, avec une différence de buts de « +8 ». Hürzeler a devancé Andoni Iraola (Liverpool) et Enzo Maresca (Manchester City). C'est sa deuxième distinction de ce type dans sa carrière (la première obtenue en août 2024).

En outre, le prix du plus beau but du mois est également revenu à Brighton, grâce à la frappe du capitaine Lewis Dunk contre Coventry (5-0), jugée inégalée.

Pascal GroßBrightonPremier LeagueFootball AnglaisRécompenses
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo atteindront-ils la barre des 1000 buts ?Lionel Messi et Cristiano Ronaldo atteindront-ils la barre des 1000 buts ?9 septembre 15:14Hansi Flick élu meilleur entraîneur de La Liga en septembreHansi Flick élu meilleur entraîneur de La Liga en septembre29 septembre 20:08Sensation en Premier League : Brighton humilie Arsenal avec un score écrasantSensation en Premier League : Brighton humilie Arsenal avec un score écrasant19 septembre 21:13«Nous ne méritions pas la défaite !» : Frank Lampard stupéfait après la défaite contre City«Nous ne méritions pas la défaite !» : Frank Lampard stupéfait après la défaite contre City6 septembre 16:47Surprises lors de la 4e journée de Premier League : nuls à Anfield et Stamford BridgeSurprises lors de la 4e journée de Premier League : nuls à Anfield et Stamford Bridge12 septembre 21:09De Zerbi est confiant : « À la fin de la saison, Tottenham restera en Premier League »De Zerbi est confiant : « À la fin de la saison, Tottenham restera en Premier League »26 avril 08:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov