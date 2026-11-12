7 défaites en 10 journées et dernière place : un club anglais annonce un licenciement retentissant

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7 défaites en 10 journées et dernière place : un club anglais annonce un licenciement retentissant

Le site officiel du club de football londonien « Crystal Palace » a annoncé la fin prématurée de sa collaboration avec l'entraîneur principal Pierre Sage. La série de mauvais résultats de l'équipe en Premier League a contraint la direction à prendre cette décision radicale.

Le licenciement de Pierre Sage et les résultats en début de saison

Le technicien français avait pris les rênes de l'équipe en juin 2026, succédant à Oliver Glasner. Cependant, sous sa direction, le jeu des Londoniens n'a jamais convaincu. Depuis le début de la saison actuelle, « Crystal Palace » a subi 7 défaites en Premier League, pour seulement 2 victoires .

« Le club remercie Pierre et son staff technique pour leur travail et leur souhaite bonne chance pour la suite. L'annonce du nouvel entraîneur sera faite prochainement », indique le communiqué officiel du club.

Performances et statistiques du club

Données

Licenciement de l'entraîneur

Pierre Sage (Crystal Palace)

Résultats de la saison en cours

7 défaites, 2 victoires en 10 journées

Nombre de points

7 points

Classement en Premier League

20e place (dernière position)

Quel avenir pour le club ?

Avec seulement 7 points après 10 journées de Premier League, Crystal Palace occupe actuellement la dernière place du classement, la 20e. La direction devrait bientôt présenter un nouvel entraîneur expérimenté pour sortir l'équipe de la zone de relégation.

Selon vous, quel expert serait le candidat idéal pour sortir Crystal Palace de cette crise ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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