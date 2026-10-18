Angers - Marseille : compositions et direct commenté

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Angers - Marseille : compositions et direct commenté

La rencontre Angers - Marseille, comptant pour la Ligue 1, débutera le 18 octobre à 18:00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ d'Angers : 1. Lopes A., 2. Arcus C., 27. Raolisoa L., 6. Mouton L., 34. Gernigon M., 14. Belkhdim Y., 24. Biumla E., 8. van den Boomen B. (capitaine), 18. Allevinah J., 19. El Melali F., 10. Sbai A.

Remplaçants d'Angers : 26. Bérimon A., 37. Buffando J., 36. Diatta B., 11. Djibrin H., 17. Kalulu J., 20. Luer M., 9. Péter P., 40. Pona O., 7. Simbakoli U.

Entraîneur d'Angers : Gilli S.

Composition de départ de Marseille : 1. De Lange J., 22. Weah T. (capitaine), 4. Egan-Riley K., 19. Kondogbia G., 33. Emerson, 42. Kamissoko N., 6. Nnadi T., 77. Harit A., 8. Abdelli H., 14. Paixão I., 9. Gouiri A.

Remplaçants de Marseille : 48. Abdallah K., 21. Aguerd N., 74. Bezahaf K., 25. Garcia U., 7. Gomes A., 11. Maupay N., 18. Meïté B., 43. Mmadi T., 92. Vermot T.

Entraîneur de Marseille : Genesio B.

En direct1-0 EN DIRECT
18
Lilian Raolisoa (Angers) récupère le ballon repoussé à l'entrée de la surface et décoche une frappe puissante. Malheureusement, le ballon passe nettement à droite du montant. Sortie de but pour Marseille.
141-0
Lilian Raolisoa (Angers) a bien suivi sur ce ballon repoussé devant le but et a conclu de la tête. Il a placé le cuir dans le petit filet gauche pour ouvrir le score (1-0).
12
Tochukwu Nnadi (Marseille) contrôle bien un centre précis à l'entrée de la surface et décoche une frappe instinctive qui passe à quelques pouces du poteau gauche. Le ballon sort et Angers relancera par un six mètres.
9
CJ Egan-Riley (Marseille) concède un coup franc pour une faute de main/retenue. Jérémy Stinat désigne le coup de pied arrêté. Coup franc pour Angers.
7
Amine Sbaï (Angers) s'est retrouvé dans le dos du dernier défenseur, mais l'arbitre a arrêté le jeu après le signalement de hors-jeu de son assistant.
7
Le centre de Lilian Raolisoa (Angers) ne donne rien, la défense adverse éloigne le danger.
4
Himad Abdelli (Marseille) semble avoir écopé d'un carton rouge pour cette faute. Jérémy Pignard ne tolère pas ce genre de comportement sur le terrain et siffle. C'est un coup franc pour Angers.
3
Timothy Weah (Marseille) touche le ballon de la main. Angers obtient un coup franc et aura l'occasion de mettre la pression sur le but adverse.
1
C'est parti, le match d'aujourd'hui commence à l'instant.
18:00
Les joueurs sont entrés sur la pelouse et le match va bientôt commencer. Marseille va donner le coup d'envoi.
18:00
Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Jérémy Pignard.
18:00
Nous connaissons maintenant les compositions de départ. Vous pouvez les retrouver dans les détails du match.
18:00
Bienvenue dans notre direct textuel. Nous allons essayer de vous faire vivre en détail les événements sur le terrain. Il reste très peu de temps avant le coup d'envoi.
AngersMarseilleLigue 1FootballFrance
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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