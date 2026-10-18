Angers - Marseille : compositions et direct commenté

La rencontre Angers - Marseille, comptant pour la Ligue 1, débutera le 18 octobre à 18:00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ d'Angers : 1. Lopes A., 2. Arcus C., 27. Raolisoa L., 6. Mouton L., 34. Gernigon M., 14. Belkhdim Y., 24. Biumla E., 8. van den Boomen B. (capitaine), 18. Allevinah J., 19. El Melali F., 10. Sbai A.

Remplaçants d'Angers : 26. Bérimon A., 37. Buffando J., 36. Diatta B., 11. Djibrin H., 17. Kalulu J., 20. Luer M., 9. Péter P., 40. Pona O., 7. Simbakoli U.

Entraîneur d'Angers : Gilli S.

Composition de départ de Marseille : 1. De Lange J., 22. Weah T. (capitaine), 4. Egan-Riley K., 19. Kondogbia G., 33. Emerson, 42. Kamissoko N., 6. Nnadi T., 77. Harit A., 8. Abdelli H., 14. Paixão I., 9. Gouiri A.

Remplaçants de Marseille : 48. Abdallah K., 21. Aguerd N., 74. Bezahaf K., 25. Garcia U., 7. Gomes A., 11. Maupay N., 18. Meïté B., 43. Mmadi T., 92. Vermot T.

Entraîneur de Marseille : Genesio B.