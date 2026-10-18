Lorient - Monaco : compositions et direct commenté

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Lorient - Monaco : compositions et direct commenté

Le match Lorient - Monaco, comptant pour la Ligue 1, débutera le 18 octobre à 20h15 (heure de Paris).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Lorient : 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (capitaine), 95. Touré I., 20. Sylla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kouassi A., 17. Makengo J., 33. Bernardo G., 18. Baldé I.

Remplaçants de Lorient : 19. Faye S., 2. Gendrey V., 21. Camara B., 77. Katseris P., 42. Koné M., 30. Kuzmich S., 11. Le Bris T., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.

Entraîneur de Lorient : Dujon A.

Composition de départ de Monaco : 1. Hradecky L., 2. Vanderson, 72. Sane S., 22. Salisu M., 20. Nazinho, 8. Camara L., 6. Zakaria D. (capitaine), 18. Minamino T., 10. Golovin A., 31. Fati A., 11. Ilenikhena G.

Remplaçants de Monaco : 9. Balogun F., 14. Biret M., 19. Cabral P., 28. Coulibaly M., 7. Déturbe M., 37. Diop E., 16. Köhn P., 13. Mavissa S., 4. Teze J.

Entraîneur de Monaco : Filipe Luís.

En direct EN DIRECT
45+2
Fin de la première mi-temps.
45+1
Nazinho (Monaco) décoche un tir puissant sur coup franc de loin, mais le ballon passe nettement au-dessus de la barre transversale. Une frappe trop haute, imprécise et vraiment peu esthétique.
45
1 minute ajoutée au temps réglementaire.
45
Faute grossière ! Ibrahima Baldé (Lorient) est sanctionné pour avoir télescopé son adversaire et Marc Bollengier siffle. L'action se termine par un coup franc direct en faveur de Monaco.
44
Statistiques des tirs cadrés – 0:0.
43
Gabin Bernardeau (Lorient) a tenté un raid solitaire, mais un défenseur l'a stoppé, évitant ainsi le danger.
40
Isaak Touré aurait dû savoir qu'un tel geste était contraire aux règles. Il a été beaucoup trop imprudent dans son duel et n'a laissé d'autre choix à Marc Bollengier que de siffler.
39
Nazinho (Monaco) envoie le ballon dans la surface, mais il arrive trop près d'Yvone Mvogo qui s'en empare.
36
Un centre précis à l'entrée de la surface a été bien contrôlé par Aleksandr Golovin (Monaco), dont la frappe soudaine vers le but est passée à quelques pouces du poteau droit.
34
Matthys Angely (Monaco) tente sa chance d'une frappe lourde de l'extérieur de la surface, mais le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon qui s'envole au-dessus de la transversale.
32
Arthur Avom (Lorient) tire le corner, mais le défenseur dégage le ballon.
31
Ibrahima Baldé (Lorient) se faufile dans la surface grâce à un superbe contrôle, mais sa frappe manque le cadre. Lorient va obtenir un corner.
30
Arthur Avom (Lorient) tire le corner, mais ne trouve aucun de ses coéquipiers. Un défenseur intervient parfaitement et dégage le ballon.
28
Gabin Bernardeau (Lorient) reprend le ballon repoussé et frappe, mais c'est contré. L'arbitre et son assistant désignent le drapeau de corner. Lorient aura l'occasion de se créer un danger devant le but adverse.
27
Monaco fait preuve d'un excellent contrôle et de passes précises. Ils augmentent leur possession, cherchant à percer la défense adverse et à frapper par des contre-attaques rapides.
24
Marc Bollengier siffle et arrête le jeu pour une faute de Mathys Abline (Monaco) sur son adversaire.
23
Dembo Sylla (Lorient) a tenté un centre dangereux dans la surface pour un coéquipier de la tête, mais le défenseur a surgi plus haut pour écarter le danger.
22
Mathis Abline (Monaco) élimine un défenseur et frappe de l'extérieur de la surface, mais le ballon passe au-dessus de la barre. Sortie de but pour Lorient.
21
Montassar Talbi (Lorient) a tenté une passe vers l'avant, mais un des défenseurs a contré le ballon.
18
Un nouveau ballon en profondeur de Dembo Sylla (Lorient) est repoussé et le danger est écarté.
17
Takumi Minamino (Monaco) tente de centrer à ras de terre depuis l'entrée de la surface, mais la défense adverse écarte le danger.
15
Monaco contrôle le ballon en ce moment et dicte le rythme du match grâce à des passes précises.
12
Denis Zakaria (Monaco) s'engage dans un duel musclé, et Marc Bollengier siffle une faute.
10
Aleksandr Golovin (Monaco) déclenche une longue passe, mais elle manque de puissance pour trouver ses coéquipiers et un défenseur l'intercepte.
9
L'arbitre assistant a signalé qu'Ansu Fati (Monaco) était hors-jeu, et l'arbitre central a confirmé la décision.
8
La possession est de 64:36.
6
Montassar Talbi (Lorient) a tenté une passe vers l'avant, mais un défenseur a contré le ballon.
3
Lorient contrôle le ballon avec des passes courtes et attend le bon moment pour lancer un contre rapide.
1
Le match d'aujourd'hui vient de commencer, profitez du jeu !
20:15
Les joueurs font enfin leur entrée sur la pelouse ! Monaco va donner le coup d'envoi.
20:15
Marc Bollengier a été désigné comme arbitre principal pour le match d'aujourd'hui.
20:15
Les compositions de départ de Lorient et de Monaco sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.
20:15
Хуш келибсиз, хонимлар ва жаноблар, бизнинг матнли жонли шарҳимизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шундай экан, бемалол ўтиринг ва ўйин завқидан баҳраманд бўлишга тайёр туринг.
LorientMonacoLigue 1FootballFrance
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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