Lorient - Monaco : compositions et direct commenté

Le match Lorient - Monaco, comptant pour la Ligue 1, débutera le 18 octobre à 20h15 (heure de Paris).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Lorient : 38. Mvogo I., 32. Adjei N., 3. Talbi M. (capitaine), 95. Touré I., 20. Sylla D., 8. Kadiu N., 62. Avom A., 43. Kouassi A., 17. Makengo J., 33. Bernardo G., 18. Baldé I.

Remplaçants de Lorient : 19. Faye S., 2. Gendrey V., 21. Camara B., 77. Katseris P., 42. Koné M., 30. Kuzmich S., 11. Le Bris T., 55. Obaretin N., 15. Tosin A.

Entraîneur de Lorient : Dujon A.

Composition de départ de Monaco : 1. Hradecky L., 2. Vanderson, 72. Sane S., 22. Salisu M., 20. Nazinho, 8. Camara L., 6. Zakaria D. (capitaine), 18. Minamino T., 10. Golovin A., 31. Fati A., 11. Ilenikhena G.

Remplaçants de Monaco : 9. Balogun F., 14. Biret M., 19. Cabral P., 28. Coulibaly M., 7. Déturbe M., 37. Diop E., 16. Köhn P., 13. Mavissa S., 4. Teze J.

Entraîneur de Monaco : Filipe Luís.