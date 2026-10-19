«Je suis une nouvelle Diyora» : La première interview de Keldiyorova après son retour au sport de haut niveau

Championne des Jeux Olympiques de Paris 2024, brillante étoile du sport ouzbek Diyora Keldiyorova est revenue au sport de haut niveau après une pause suite à la naissance de son enfant.

Après avoir décroché la plus haute marche du podium dans la catégorie des -52 kg lors d'un tournoi international à Aqtau, au Kazakhstan, la championne a partagé pour la première fois ses réflexions sincères sur son processus de retour, sa condition physique et ses sentiments de maman.

«Plus élégante en tant que mère» : Les confidences de la championne

Diyora Keldiyorova en évoquant ses changements mentaux et physiques, a souligné qu'une page totalement nouvelle de sa vie s'est ouverte :

Une nouvelle Diyora : «Pour être honnête, je ne peux pas dire que j'ai retrouvé exactement ma forme physique d'avant les Jeux Olympiques de Paris. J'étais différente à l'époque. Maintenant, je suis une Diyora totalement nouvelle — plus élégante en tant que mère. Malgré cela, je me sens très bien», a déclaré l'athlète ;

Le plaisir avant le résultat : «Je veux simplement prendre du plaisir avec le judo. J'aime le judo de tout mon cœur, je vis avec, et le plaisir que je retire de mon travail est très important pour moi» ;

Devoir maternel et amour : «Le plus important pour ma fille, c'est que je sois à ses côtés, que je puisse la serrer dans mes bras. Elle a juste besoin d'une mère aimante en ce moment. Elle ne comprend pas encore quelle athlète je suis, mais avec le temps, elle comprendra tout cela», a-t-elle ajouté.

Victoires nettes dans tous les combats — une série d'«ippons» purs

Keldiyorova a démontré son haut niveau dès son premier tournoi après sa pause :

Domination absolue : Lors des combats du 17 octobre, notre compatriote a battu toutes ses adversaires avant la limite jusqu'à la finale avec un «ippon» pur ;

Finale en or : Elle a remporté le titre après une victoire convaincante en finale contre l'Azerbaïdjanaise Farida Mirzayeva ;

100 points pour le classement : Grâce à cette médaille d'or, Diyora a ajouté 100 points précieux au classement mondial de la Fédération Internationale de Judo (IJF).

Rappelons que Diyora Keldiyorova est entrée dans l'histoire en devenant la première championne olympique féminine du judo ouzbek aux Jeux Olympiques d'été de 2024 à Paris, après quoi elle a temporairement cessé de participer aux grandes compétitions pour s'occuper de son enfant. Son retour victorieux a suscité une grande joie chez les fans.