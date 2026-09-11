Une voiture a pris feu près d'un hypermarché à Aktau (vidéo)

·5·Monde
Une voiture a pris feu près d'un hypermarché à Aktau (vidéo)

Un incendie s'est déclaré près de l'un des hypermarchés de la ville d'Aktau. Une voiture équipée d'un système de gaz a pris feu, selon Nur.kz.

L'incident a eu lieu aujourd'hui, le 11 septembre, dans le micro-district de Shigis-2. Le signalement de l'incendie a été reçu par le service de secours à 15h20.

Selon le département des situations d'urgence, il s'agit d'une Volkswagen Jetta.

Il est précisé que le véhicule était équipé d'un système de gaz.

Six pompiers et deux véhicules spécialisés ont été mobilisés pour éteindre l'incendie. Aucun blessé n'est à déplorer.

АқтауShigish-2 микрорайонVolkswagen Jettaгаз-баллон ускунаси
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