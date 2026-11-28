Diyora Keldiyorova s'entraîne avec Kosei Inoue : prête pour le Grand Chelem
Championne olympique de Paris 2024, double médaillée aux championnats du monde Diyora Keldiyorova la semaine prochaine — 5-6 décembre participera au prestigieux tournoi qui se tiendra dans la capitale japonaise, Tokyo Grand Slam 2026 . Avant la compétition, notre compatriote a suivi une préparation spéciale à Tachkent lors d'entraînements dirigés par la légende du judo Kosei Inoue .
Masterclass avec la légende du judo Kosei Inoue
Auparavant, le champion olympique de Sydney 2000, triple champion du monde et double vainqueur des Jeux asiatiques Kosei Inoue s'était rendu à Tachkent pour animer une masterclass spéciale (cours de perfectionnement) pour les jeunes judokas ouzbeks. Diyora Keldiyorova a participé activement à ces séances. Ces entraînements avec l'expert japonais ont constitué une préparation cruciale pour Keldiyorova avant les combats décisifs sur les tatamis de Tokyo la semaine prochaine.
Une revanche historique attendue contre Uta Abe à Tokyo
Tokyo Grand Slam 2026 la liste officielle des participantes dans la catégorie féminine des -52 kg inclut non seulement Diyora Keldiyorova, mais aussi la star japonaise Uta Abe , qui attend de retrouver la championne ouzbèke depuis les Jeux de Paris. Dans ce tournoi du Grand Chelem organisé à Tokyo, les combats des -52 kg sont prévus le premier jour de la compétition, le 5 décembre .
Statistiques
Informations officielles
Compétition
Tokyo Grand Slam 2026 (Tokyo, Japon — Tokyo Metropolitan Gymnasium)
Date
5-6 décembre 2026 (les combats des -52 kg auront lieu le 5 décembre)
Catégorie de poids
Femmes, -52 kg
Stars et enjeux
Diyora Keldiyorova (Ouzbékistan) — Uta Abe (Japon) (Duel potentiel après les JO de Paris 2024)
Phase de préparation
Participation aux masterclass de la légende Kosei Inoueà Tachkent
Selon vous, si Diyora Keldiyorova et Uta Abe se rencontrent à nouveau sur le tatami lors du Grand Chelem de Tokyo, notre compatriote pourra-t-elle vaincre son adversaire chez elle ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle avec vos proches qui attendent avec impatience le judo ouzbek et la performance de Diyora Keldiyorova à Tokyo !
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