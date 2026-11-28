Championne olympique de Paris 2024, double médaillée aux championnats du monde Diyora Keldiyorova la semaine prochaine — 5-6 décembre participera au prestigieux tournoi qui se tiendra dans la capitale japonaise, Tokyo Grand Slam 2026 . Avant la compétition, notre compatriote a suivi une préparation spéciale à Tachkent lors d'entraînements dirigés par la légende du judo Kosei Inoue .

Masterclass avec la légende du judo Kosei Inoue

Auparavant, le champion olympique de Sydney 2000, triple champion du monde et double vainqueur des Jeux asiatiques Kosei Inoue s'était rendu à Tachkent pour animer une masterclass spéciale (cours de perfectionnement) pour les jeunes judokas ouzbeks. Diyora Keldiyorova a participé activement à ces séances. Ces entraînements avec l'expert japonais ont constitué une préparation cruciale pour Keldiyorova avant les combats décisifs sur les tatamis de Tokyo la semaine prochaine.