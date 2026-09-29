Diyora Keldiyorova de retour sur le tatami : date et tournoi confirmés

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Diyora Keldiyorova de retour sur le tatami : date et tournoi confirmés

La championne olympique de Paris 2024, Diyora Keldiyorova, est sur le point de faire son retour officiel dans le sport de haut niveau. L'Ouzbèke célèbre judokate remontera sur le tatami après une longue pause.

Keldiyorova participera au tournoi Aktau Asian Open 2026 qui se tiendra les 17 et 18 octobre à Aktau, au Kazakhstan. Il est à noter qu'il s'agira de sa première compétition officielle depuis les Jeux olympiques de Paris et la naissance de son enfant.

Diyora Keldiyorova de retour sur le tatami

Diyora Keldiyorova, l'une des représentantes les plus célèbres et les plus titrées du judo ouzbek, se prépare à revenir à la compétition officielle.

Paris-2024 aux Jeux olympiques la judokate, médaillée d'or, entamera à Aktau une nouvelle étape de son parcours international.

Keldiyorova concourra dans sa catégorie habituelle des -52 kg .

C'est un événement très attendu par les fans, car la dernière apparition officielle de Diyora Keldiyorova sur le tatami remonte aux Jeux olympiques de Paris.

Une longue pause après le triomphe historique de Paris

Diyora Keldiyorova a marqué l'histoire de la délégation ouzbèke en remportant l'or dans la catégorie des -52 kg aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Cet or olympique a confirmé une fois de plus le niveau d'élite de l'athlète sur la scène internationale.

Keldiyorova a également été médaillée lors des championnats du monde. Son statut de championne olympique est l'un des sommets de sa carrière, et les fans auront désormais l'occasion de la revoir sur le grand tatami.

Cette fois, l'importance du tournoi est différente

Le tournoi d'Aktau n'est pas une compétition ordinaire pour Diyora Keldiyorova.

Il s'agit de sa première compétition officielle depuis les Jeux olympiques de Paris 2024 et son accouchement .

C'est pourquoi les fans de judo attendent son retour sur le tatami avec un vif intérêt.

Pour l'athlète, ce tournoi sera une étape cruciale pour retrouver le rythme de la compétition, s'adapter à l'ambiance internationale et tester ses capacités avant les prochaines échéances.

Tous les regards tournés vers Aktau

La participation de Diyora Keldiyorova au tournoi Aktau Asian Open 2026, qui aura lieu les 17 et 18 octobre, revêt une importance particulière pour le judo ouzbek.

Le premier combat officiel de la championne olympique après une longue pause permettra aux fans de suivre son retour à la compétition.

Diyora Keldiyorova revient dans la catégorie des -52 kg. L'intérêt principal réside désormais dans la performance de la championne olympique de Paris pour sa première compétition de la nouvelle saison.

17-18 octobre. Aktau. Aktau Asian Open 2026. Diyora Keldiyorova de retour sur le tatami.

Une nouvelle page pour la championne olympique du judo ouzbek commence précisément avec ce tournoi.

Diyora KeldiyorovaAktau Asian Open 2026Jeux Olympiques Paris 2024Judo OuzbékistanSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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