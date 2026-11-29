À Aktau, au Kazakhstan, un adolescent de 14 ans a été admis à l'hôpital dans un état grave après s'être blessé en jouant chez lui. Le choc reçu à l'abdomen a provoqué la rupture d'un kyste hydatique dans son foie, entraînant une péritonite, rapporte le média Lada.kz.

Il est précisé que lors d'un jeu à la maison, l'enfant a reçu un coup dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Par la suite, il a commencé à souffrir de douleurs abdominales et a vomi à deux reprises. L'adolescent a également présenté de fortes démangeaisons cutanées.

Selon l'administration de l'hôpital pédiatrique multidisciplinaire régional, l'enfant a été transporté par ambulance. Le scanner abdominal a révélé la présence d'un volumineux kyste dans les segments VII-VIII du foie, dont la membrane chitineuse était rompue. Le patient a été immédiatement hospitalisé et préparé pour une intervention chirurgicale.

Lors de l'opération, les chirurgiens ont confirmé la rupture du kyste hydatique, ayant causé une péritonite, soit une inflammation du péritoine. Au cours de l'intervention par laparoscopie, le liquide du kyste et sa membrane chitineuse ont été retirés, la cavité restante a été traitée et des drains ont été installés.

L'opération a été un succès. Par la suite, l'adolescent a été transféré dans le service d'anesthésiologie, de réanimation et de soins intensifs.

Au 29 novembre, l'enfant est toujours soigné en réanimation. Bien que son état post-opératoire soit jugé grave, il reste stable. Il est conscient et reçoit les traitements nécessaires.