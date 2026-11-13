Explosion terrifiante au Kazakhstan : une voiture prend feu et son réservoir de gaz explose à Aktau (vidéo)

1 min de lecture72
Explosion terrifiante au Kazakhstan : une voiture prend feu et son réservoir de gaz explose à Aktau (vidéo)

Le matin du 12 novembre, un incident grave s'est produit sur le territoire d'un complexe résidentiel du 27e micro-district d'Aktau, au Kazakhstan. Une voiture en mouvement, Hyundai Elantra , a pris feu violemment, provoquant l'explosion du réservoir de gaz installé à bord.

Détails de l'incendie et de l'explosion

Selon les informations fournies par le Département des situations d'urgence de la région de Manguistaou, l'heure de l'alerte a été confirmée :

Chronologie de l'événement

Heure et données

Signalement de l'incendie

11h46

Modèle de véhicule

Hyundai Elantra

Capacité du réservoir de gaz

45 litres

Moment de l'explosion

Avant l'arrivée des pompiers

Heure d'extinction de l'incendie

11h58

Sur les réseaux sociaux, les vidéos diffusées montrent le véhicule en proie aux flammes et la puissante explosion. Selon les témoins, le bruit de la détonation a été entendu dans les maisons voisines.

Explosion terrifiante au Kazakhstan : une voiture prend feu et son réservoir de gaz explose à Aktau (vidéo)

Opération de secours et victimes

Les agents du Département des situations d'urgence sont arrivés immédiatement sur les lieux. Grâce aux actions rapides menées par six membres du personnel et un véhicule du service d'incendie de l'État , l'incendie a été totalement maîtrisé en peu de temps.

Selon les rapports officiels, par chance, personne n'a été blessé. L'absence de personnes à proximité du véhicule au moment de l'explosion a permis d'éviter une tragédie.

Actuellement, les experts étudient les causes de l'incendie. Un dysfonctionnement de l'équipement à gaz ou d'autres facteurs seront déterminés lors de l'enquête.

Chers conducteurs ! Si votre véhicule est équipé d'un réservoir de gaz, faites vérifier son état régulièrement et respectez strictement les consignes de sécurité !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
Suivez Zamin :Chaîne TelegramSuivre sur Google

Sans publicité avec l'abonnement

Zamin Premium — 4 900 UZS par mois

Commentaires0

Annonces

Partenariat
  1. Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
    Technologie
    Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
  2. Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
    Technologie
    Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Actualités connexes

Les plus lus dans Monde