Explosion terrifiante au Kazakhstan : une voiture prend feu et son réservoir de gaz explose à Aktau (vidéo)
Le matin du 12 novembre, un incident grave s'est produit sur le territoire d'un complexe résidentiel du 27e micro-district d'Aktau, au Kazakhstan. Une voiture en mouvement, Hyundai Elantra , a pris feu violemment, provoquant l'explosion du réservoir de gaz installé à bord.
Détails de l'incendie et de l'explosion
Selon les informations fournies par le Département des situations d'urgence de la région de Manguistaou, l'heure de l'alerte a été confirmée :
Chronologie de l'événement
Heure et données
Signalement de l'incendie
11h46
Modèle de véhicule
Hyundai Elantra
Capacité du réservoir de gaz
45 litres
Moment de l'explosion
Avant l'arrivée des pompiers
Heure d'extinction de l'incendie
11h58
Sur les réseaux sociaux, les vidéos diffusées montrent le véhicule en proie aux flammes et la puissante explosion. Selon les témoins, le bruit de la détonation a été entendu dans les maisons voisines.
Opération de secours et victimes
Les agents du Département des situations d'urgence sont arrivés immédiatement sur les lieux. Grâce aux actions rapides menées par six membres du personnel et un véhicule du service d'incendie de l'État , l'incendie a été totalement maîtrisé en peu de temps.
Selon les rapports officiels, par chance, personne n'a été blessé. L'absence de personnes à proximité du véhicule au moment de l'explosion a permis d'éviter une tragédie.
Actuellement, les experts étudient les causes de l'incendie. Un dysfonctionnement de l'équipement à gaz ou d'autres facteurs seront déterminés lors de l'enquête.
Chers conducteurs ! Si votre véhicule est équipé d'un réservoir de gaz, faites vérifier son état régulièrement et respectez strictement les consignes de sécurité !
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