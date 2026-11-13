Explosion terrifiante au Kazakhstan : une voiture prend feu et son réservoir de gaz explose à Aktau (vidéo)

Le matin du 12 novembre, un incident grave s'est produit sur le territoire d'un complexe résidentiel du 27e micro-district d'Aktau, au Kazakhstan. Une voiture en mouvement, Hyundai Elantra , a pris feu violemment, provoquant l'explosion du réservoir de gaz installé à bord.

Détails de l'incendie et de l'explosion

Selon les informations fournies par le Département des situations d'urgence de la région de Manguistaou, l'heure de l'alerte a été confirmée :

Chronologie de l'événement Heure et données Signalement de l'incendie 11h46 Modèle de véhicule Hyundai Elantra Capacité du réservoir de gaz 45 litres Moment de l'explosion Avant l'arrivée des pompiers Heure d'extinction de l'incendie 11h58

Sur les réseaux sociaux, les vidéos diffusées montrent le véhicule en proie aux flammes et la puissante explosion. Selon les témoins, le bruit de la détonation a été entendu dans les maisons voisines.