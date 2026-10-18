«Je ne pensais pas être si populaire» : Diyora Keldiyorova partage ses impressions

Organisé dans la ville kazakhe d'Aktau, Aktau Asian Open 2026 la championne olympique de judo, qui a décroché la plus haute marche du podium lors de ce tournoi international, Diyora Keldiyorova a exprimé son émotion face à l'attention et à l'affection sincère que lui ont témoignées les habitants après sa victoire.

Du Kazakhstan, Sportz.kz l'athlète ouzbèke renommée, qui s'est confiée au média, a souligné qu'elle s'était sentie aussi libre et sereine que chez elle dans ce pays voisin.

« Même ceux qui ne suivent pas le sport m'ont reconnue » : les confidences sincères de Diyora

La championne olympique a évoqué les moments mémorables vécus dans la ville pendant la compétition :

Rencontre inattendue au café : « C'est un sentiment très agréable ! Pour être honnête, je ne pensais pas que des gens ordinaires, éloignés du sport, me reconnaîtraient. Hier, nous sommes allés dans un café et là-bas, tout le monde m'a reconnue instantanément, tout le monde voulait prendre une photo avec moi ;

Un grand honneur et une joie immense : Je ne m'attendais pas à être si populaire au Kazakhstan. Cet amour et ce respect sont un immense honneur pour moi, j'en suis très heureuse ;

L'hospitalité comme à la maison : Au Kazakhstan, j'ai été accueillie avec une chaleur et une ouverture incroyables. Je me suis sentie comme chez moi, entourée de proches », a déclaré Keldiyorova.

Triomphe doré à Aktau et retour historique

Le tournoi Aktau Asian Open 2026 de Diyora Keldiyorova a ouvert une nouvelle page brillante dans sa carrière professionnelle :

Domination absolue dans la catégorie des -52 kg : Notre compatriote a fait preuve d'une grande assurance lors de tous les combats de qualification, atteignant la phase finale ;

Victoire nette en finale : Lors du combat décisif contre la représentante de l'équipe d'Azerbaïdjan, Farida Mirzayeva, Diyora a battu son adversaire avant la limite, remportant la médaille d'or ;

Fin d'une pause de 2 ans : Ce tournoi est entré dans l'histoire comme la première compétition officielle de l'athlète après une longue interruption.

Du triomphe de Paris au bonheur de la maternité

Pour rappel, Diyora Keldiyorova est devenue la première femme championne olympique de judo de l'histoire de l'Ouzbékistan lors des Jeux olympiques d'été de Paris 2024, en battant la légendaire championne japonaise Uta Abe.

Après cette victoire historique, elle avait annoncé une pause dans le sport de haut niveau pour vivre le bonheur de la maternité. Plus de deux ans plus tard, son retour réussi sur le tatami prouve qu'elle est prête à conquérir les sommets mondiaux pour encore de nombreuses années.