Diyora Keldiyorova remporte la médaille d'or lors d'un tournoi international

Championne olympique de judo à Paris 2024, membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Diyora Keldiyorova a brillé lors d'un prestigieux tournoi international organisé à Aktau, au Kazakhstan, remportant la médaille d'or de la compétition.

De retour au plus haut niveau après une longue pause, notre athlète expérimentée a prouvé une fois de plus qu'elle est inégalée dans sa catégorie de poids préférée.

Une domination absolue sur toutes ses adversaires

Représentant notre pays dans la catégorie des -52 kg, Keldiyorova a réalisé une performance sans faille tout au long du tournoi :

Un chemin solide vers le podium : La judokate ouzbèke a démontré une supériorité technique et physique évidente sur toutes ses rivales lors des phases de qualification et des demi-finales, se qualifiant ainsi pour la finale ;

Victoire précoce en finale : Lors du combat décisif, Diyora a affronté une représentante de l'Azerbaïdjan sur le tatami, battant son adversaire par ippon avant la limite pour monter sur la plus haute marche du podium à Aktau ;

Un début réussi : Cette médaille d'or montre que notre compatriote a entamé le nouveau cycle olympique avec une grande détermination et un esprit de championne.

Triomphe à Paris et succès constants

Rappelons que Diyora Keldiyorova avait également remporté une victoire historique dans la catégorie des -52 kg aux Jeux olympiques d'été de Paris 2024, devenant la première femme judokate ouzbèke championne olympique. Cette nouvelle médaille d'or à Aktau renforce une fois de plus la position dominante de l'école de judo ouzbèke sur la scène continentale et mondiale.