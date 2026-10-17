Diyora Keldiyorova remporte la médaille d'or lors d'un tournoi international

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Diyora Keldiyorova remporte la médaille d'or lors d'un tournoi international

Championne olympique de judo à Paris 2024, membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Diyora Keldiyorova a brillé lors d'un prestigieux tournoi international organisé à Aktau, au Kazakhstan, remportant la médaille d'or de la compétition.

De retour au plus haut niveau après une longue pause, notre athlète expérimentée a prouvé une fois de plus qu'elle est inégalée dans sa catégorie de poids préférée.

Une domination absolue sur toutes ses adversaires

Représentant notre pays dans la catégorie des -52 kg, Keldiyorova a réalisé une performance sans faille tout au long du tournoi :

  • Un chemin solide vers le podium : La judokate ouzbèke a démontré une supériorité technique et physique évidente sur toutes ses rivales lors des phases de qualification et des demi-finales, se qualifiant ainsi pour la finale ;

  • Victoire précoce en finale : Lors du combat décisif, Diyora a affronté une représentante de l'Azerbaïdjan sur le tatami, battant son adversaire par ippon avant la limite pour monter sur la plus haute marche du podium à Aktau ;

  • Un début réussi : Cette médaille d'or montre que notre compatriote a entamé le nouveau cycle olympique avec une grande détermination et un esprit de championne.

Triomphe à Paris et succès constants

Rappelons que Diyora Keldiyorova avait également remporté une victoire historique dans la catégorie des -52 kg aux Jeux olympiques d'été de Paris 2024, devenant la première femme judokate ouzbèke championne olympique. Cette nouvelle médaille d'or à Aktau renforce une fois de plus la position dominante de l'école de judo ouzbèke sur la scène continentale et mondiale.

Diyora KeldiyorovaJeux Olympiques Paris 2024Tournoi d'AktauÉquipe Nationale d'OuzbékistanJudo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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