Tottenham - Coventry : compositions et direct

La rencontre de Premier League entre Tottenham et Coventry débutera le 20 octobre à 20h00 (heure française).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Tottenham : 31. Kinski A., 4. Adarabioyo T., 14. Gray A., 20. Kudus M., 10. Maddison J., 22. Marmoush O., 3. Robertson A., 19. Solanke D., 16. Tonali S., 37. van de Ven M. (capitaine), 6. van Hecke J. P.

Entraîneur de Tottenham : De Zerbi R.

Composition de départ de Coventry : 19. Rushworth K., 49. Sheriff S., 3. Dasilva J., 6. Grimes M., 2. Pinnock E., 5. Rudoni J., 7. Sakamoto T., 23. Thomas-Asante B., 4. Thomas B., 27. van Ewijk M., 8. Yirenkyi K.

Entraîneur de Coventry : Lampard F.