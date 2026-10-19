Tottenham - Coventry : compositions et direct
La rencontre de Premier League entre Tottenham et Coventry débutera le 20 octobre à 20h00 (heure française).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ de Tottenham : 31. Kinski A., 4. Adarabioyo T., 14. Gray A., 20. Kudus M., 10. Maddison J., 22. Marmoush O., 3. Robertson A., 19. Solanke D., 16. Tonali S., 37. van de Ven M. (capitaine), 6. van Hecke J. P.
Entraîneur de Tottenham : De Zerbi R.
Composition de départ de Coventry : 19. Rushworth K., 49. Sheriff S., 3. Dasilva J., 6. Grimes M., 2. Pinnock E., 5. Rudoni J., 7. Sakamoto T., 23. Thomas-Asante B., 4. Thomas B., 27. van Ewijk M., 8. Yirenkyi K.
Entraîneur de Coventry : Lampard F.
En direct1-0 EN DIRECT
35
Omar Marmoush (Tottenham) envoie le ballon dans la surface sur coup franc, mais un défenseur dégage facilement.
33
Longues passes, passes courtes et jeu en une ou deux touches. Tottenham réalise une superbe prestation collective grâce à la maîtrise du ballon et des passes précises entre joueurs. Il est très difficile pour les adversaires de récupérer le ballon en ce moment.
30
Le corner tiré par Omar Marmoush (Tottenham) ne donne rien. Les défenseurs restent vigilants et dégagent le ballon.
28
Jack Ruddy (Coventry) envoie le ballon dans la surface sur coup franc, mais les défenseurs dégagent.
28
Jan Paul van Hecke (Tottenham) s'engage rudement dans la lutte pour le ballon, et Andy Madley siffle la faute.
25
Le jeu est interrompu, Sidiki Cherif (Coventry) est blessé et les soigneurs doivent entrer sur la pelouse.
22
Dominic Solanke (Tottenham) écope d'un carton jaune pour une faute.
21
Andrew Robertson (Tottenham) tire un coup franc de loin, mais les défenseurs restent vigilants.
20
Andy Madley avertit Caleb Yirenki (Coventry) d'un carton jaune pour un tacle dur.
19
Le but de Dominic Solanke (Tottenham) a été refusé pour hors-jeu !
17
Mohammed Kudus (Tottenham) s'est retrouvé dans le dos du dernier défenseur, mais l'arbitre a arrêté le jeu après que l'assistant a levé son drapeau pour hors-jeu.
14
Mohammed Kudus transmet à James Maddison (Tottenham), qui contrôle et décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface. Le ballon se loge dans la lucarne gauche. Quel but ! Score 1:0.
13
Dominic Solanke (Tottenham) a bien contrôlé le ballon et a décoché une frappe puissante de loin, mais un défenseur l'a contrée.
11
Jack Ruddy (Coventry) tire le corner, mais ne trouve aucun de ses coéquipiers. Un défenseur intervient parfaitement pour éloigner le danger.
10
Coventry tire le corner.
10
Tatsuhiro Sakamoto (Coventry) a reçu le ballon dans la surface de réparation et s'est ouvert un espace de tir, puis a décoché une frappe puissante à ras de terre vers le but, mais un défenseur a contré sa tentative.
8
Jack Ruddy (Coventry) a tiré un coup franc depuis une bonne position, mais le ballon a touché l'un des défenseurs et le danger a été écarté.
7
Sandro Tonali (Tottenham) commet une faute grossière à la récupération et Andy Madley siffle. Coventry va donner le coup franc.
6
L'assistant a signalé que Dominic Solanke (Tottenham) était hors-jeu, et l'arbitre central a confirmé la décision.
3
Archie Gray (Tottenham) envoie le ballon dans la surface, mais les défenseurs adverses l'écartent rapidement.
1
Brandon Thomas-Asante (Coventry) a reçu une passe précise et a eu le temps de décocher une frappe dans la surface vers le coin inférieur gauche. Antonin Kinsky a anticipé et a réalisé un superbe arrêt.
1
Le match d'aujourd'hui vient de commencer, profitez du match !
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Coventry donne le coup d'envoi.
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Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Andy Madley.
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Vous pouvez consulter les compositions de départ des deux équipes dans les détails de ce match.
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Bonjour et bienvenu pour notre commentaire textuel en direct. Vous pouvez suivre tous les moments forts du match par écrit pour ne rien rater. Installez-vous confortablement et profitez.
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