Dans le cadre de la 7e journée de la Premier League anglaise, le club londonien Tottenham a accueilli Coventry, l'une des équipes les plus coriaces du championnat, sur sa pelouse.

Les hommes de Roberto De Zerbi, dans un match intense et offensif, ont inscrit trois buts face à leurs adversaires pour remporter 3:1 une victoire importante.

Quatre buts et une lutte acharnée : Chronologie du match

La rencontre a débuté sous une forte pression des hôtes, offrant aux supporters des moments captivants :

14e minute — But rapide de Maddison : James Maddison a démontré son immense talent en ouvrant le score, donnant l'avantage aux Londoniens — 1:0 ;

49e minute — La réponse des visiteurs : Au début de la seconde période, Rudoni a rétabli l'équilibre pour les visiteurs, relançant totalement le match — 1:1 ;

58e minute — Premier but de Marmoush : L'attaquant égyptien Omar Marmoush a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, redonnant l'avantage aux « Spurs » — 2:1 ;

90+6e minute — Le coup de grâce : Dans les dernières minutes du temps additionnel, Ben Davies, entré en jeu, a trouvé le chemin des filets pour sceller le score final — 3:1.

Situation au classement

Cette victoire était cruciale pour Tottenham afin d'améliorer sa position au classement :

Tottenham remonte : L'équipe dirigée par De Zerbi porte son total à 6 points et grimpe à la 16e place du classement ;

Coventry en zone dangereuse : Coventry, qui compte également 6 points, chute à la 17e place en raison de la différence de buts.

PL. 7e journée

Tottenham — Coventry 3:1

Buts : Maddison (14), Marmoush (58), Davies (90+6) — Rudoni (49).