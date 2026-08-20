« Personne ne peut les arrêter » : Paul Merson sur la domination d’Arsenal en Premier League

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« Personne ne peut les arrêter » : Paul Merson sur la domination d’Arsenal en Premier League

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et célèbre consultant Paul Merson a évalué très positivement les chances des Gunners pour la nouvelle saison. Sur Sky Sports, le consultant a souligné que l’équipe de Mikel Arteta disposait de tous les atouts pour défendre avec assurance son titre de championne d’Angleterre en Premier League.

« Aussi puissant que le Manchester Citydu passé » : l’évaluation de Merson

Paul Merson a évoqué la profondeur de l’effectif d’Arsenal et sa régularité en championnat, estimant qu’il ne restait presque plus de points faibles dans l’équipe :

« Je ne vois aucune équipe capable d’arrêter Arsenal actuellement. Les Gunners vont remporter la Premier League avec beaucoup d’assurance et n’ont aucune faiblesse en championnat. Il n’y a que dans la Ligue des champions que certaines lacunes pourraient apparaître. L’Arsenal actuel me rappelle Manchester City , qui dominait totalement l’Angleterre il y a quelques années. Car les Gunners disposent d’au moins deux joueurs de haut niveau à chaque poste ». — a déclaré Paul Merson.

La situation d’Arsenal avant la saison et l’analyse du consultant

Indicateur

Situation et détails

Conclusion du consultant

Arsenal est nettement supérieur à ses autres concurrents en Premier League

État de l’effectif

Au moins deux joueurs de niveau équivalent à chaque poste

Comparaison

La période de domination de Manchester City il y a quelques années

Facteur de risque

Certaines fragilités pourraient apparaître uniquement en Ligue des champions

Début de la nouvelle saison

21 août — match contre Coventry lors de la 1re journée de Premier League

Le premier test de la nouvelle saison

L’Arsenal de Mikel Arteta débutera sa campagne en Premier League le 21 août. L’équipe affrontera Coventry lors de la première journée et fera un premier pas vers la défense de son titre.

Selon vous, Arsenal restera-t-il imbattable en Premier League cette saison et conservera-t-il son titre, ou ses principaux rivaux parviendront-ils à l’arrêter ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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