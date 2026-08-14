Frank Lampard se prépare à retrouver la Premier League avec Coventry

L'une des figures légendaires du football anglais, Frank Lampard, avance résolument vers de nouveaux succès dans sa carrière d'entraîneur. Sous sa direction, Coventry City a remporté le Championship et retrouvé la Premier League après 25 ans d'absence, renforçant une fois de plus la réputation du technicien. Selon Goal.com rapporte .

Coventry a traversé des périodes difficiles ces dernières années, allant même jusqu'à être relégué en League Two. La reconstruction du club vers l'élite avait commencé sous la direction de Mark Robins, mais son licenciement en novembre 2024 avait surpris tout le monde. Après sa nomination, Lampard a rapidement démontré son potentiel et conduit l'équipe en première division grâce aux play-offs.

L'expérience de Lampard en Premier League et son avenir

Auparavant, certaines interrogations avaient été soulevées concernant les compétences de l'entraîneur lors de ses passages à Chelsea et à Everton. Âgé de 48 ans et resté sans club pendant plus d'un an après son deuxième intérim à Chelsea, le technicien a pleinement restauré sa réputation grâce à ses résultats avec Coventry. Les spécialistes soulignent que son expérience d'entraîneur et sa bonne compréhension des évolutions de la Premier League seront d'une grande aide pour l'équipe.

La saison prochaine, Coventry devra relever le difficile défi du maintien dans l'élite. De nombreux experts prédisent au club une lutte acharnée. Malgré cela, l'ancien défenseur du club, Colin Hendry, a déclaré dans une interview exclusive accordée à Goal que la direction devait rester fidèle à Lampard, même dans les situations difficiles, faute de quoi ce serait profondément injuste.

L'intérêt d'autres clubs

Selon Colin Hendry, même si Coventry rencontre des difficultés, Frank Lampard ne devrait pas avoir de mal à recevoir des offres d'autres équipes. L'entraîneur anglais ayant déjà rétabli sa réputation, il est fort probable que d'autres clubs de Premier League s'intéressent également à ses services.

L'ancien défenseur estime que le meilleur scénario pour le club et ses supporters serait que Coventry ne devienne pas un simple outsider et suive la trajectoire de clubs en développement constant comme Brighton, Brentford ou Bournemouth. Pour l'instant, Lampard prépare avec ses joueurs les nouveaux défis de la Premier League et entend prouver une fois encore ses qualités d'entraîneur.