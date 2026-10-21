Aston Villa — Viking : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue des champions entre Aston Villa et Viking débutera le 22 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ d'Aston Villa : 1. Suzuki Z., 19. Mbaye I., 3. Lindelöf V., 14. Torres P., 5. Mings T., 7. McGinn J. (capitaine), 6. Barkley R., 35. João Gomes, 10. Buendía E., 47. Alisson, 11. Jackson N.

Remplaçants d'Aston Villa : 18. Abraham T., 40. Bizot M., 26. Bogarde L., 2. Cash M., 17. Garnacho A., 27. Goretzka L., 4. Harwood-Bellis T., 53. Hemmings G., 8. Kamara B., 22. Maatsen I., 42. Wright J.

Entraîneur d'Aston Villa : Emery U.

Composition de départ de Viking : 1. Østbø A., 2. Haugen S. J., 27. Daland J., 6. Stensness G., 5. Heggheim H., 7. Askildsen K., 8. Bell J., 29. Moi T., 20. Christiansen P., 22. Botheim E., 10. Tripic Z. (capitaine).

Remplaçants de Viking : 24. Auklend V., 17. Bassi E., 30. Belko L., 16. Bordal H., 19. Cosic A., 25. Falkener H., 23. Fuglestad N., 33. Hansen J., 28. Haugen K., 26. Kvia-Egeskog S., 11. Postema R., 3. Vevatne V.

Entraîneur de Viking : Arskeym B.