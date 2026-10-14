Aston Villa — Fenerbahçe : compositions et direct commenté

26 Le corner tiré par İrfan Kahveci (Fenerbahçe) n'a créé aucun danger. Les défenseurs sont restés vigilants et ont dégagé le ballon.

26 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) contrôle le ballon dans la surface et décoche une frappe dangereuse, mais un défenseur bloque le tir — il est encore trop tôt pour célébrer. Difficile de dire si le gardien l'aurait arrêtée. Le ballon sort des limites. Fenerbahçe va obtenir un corner.

25 L'arbitre Ivan Kružliak a repéré une faute de Matty Cash (Aston Villa) et a sifflé sans hésiter.

25 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) a tenté de progresser, mais a manqué son contrôle et a perdu le ballon.

23 Victor Lindelöf (Aston Villa) décoche une belle tête dangereuse depuis l'entrée de la surface, mais le ballon passe juste au-dessus de la barre. Ce corner ne change pas le score. Le ballon sort et le gardien de Fenerbahçe va dégager.

22 John McGinn (Aston Villa) essaie de trouver la tête d'un coéquipier sur ce corner.

21 Matty Cash (Aston Villa) envoie une passe dans la surface, mais sa tentative est bloquée et le ballon est dégagé.

21 Nicolas Jackson (Aston Villa) est signalé hors-jeu !

20 Fenerbahçe organise le jeu avec des passes précises et superbes pour créer de nouvelles opportunités offensives.

19 Mason Greenwood (Fenerbahçe) reprend de volée hors de la surface et oblige le gardien à un arrêt brillant.

18 Centre dans la surface, Vedat Muriqi (Fenerbahçe) reçoit le ballon totalement libre. Il décoche une frappe cadrée au centre du but, mais Zion Suzuki réalise un arrêt réflexe miraculeux in extremis pour sauver son équipe.

17 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) a joué le corner court au lieu de centrer dans la surface.

16 Matty Cash (Aston Villa) a tenté une passe, mais elle a été bloquée. Aston Villa obtient un corner. Ils envoient beaucoup de joueurs dans la surface.

16 Arrêt brillant de Zion Suzuki ! Vedat Muriqi (Fenerbahce) a bien repris de la tête un centre de près vers le coin inférieur gauche, mais le gardien a réalisé une superbe parade.

15 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) a rapidement joué le corner par une courte passe.

15 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) seest créé de l'espace à l'angle de la surface et a décoché une frappe puissante, mais un défenseur a contré. Le ballon est sorti, corner pour Fenerbahçe qui peut poursuivre ses attaques.

12 John McGinn (Aston Villa) envoie le ballon dans la surface, mais les défenseurs adverses s'en emparent rapidement.

12 But ! Johan Manzambi (Aston Villa) frappe depuis l'intérieur de la surface, le ballon est dévié par un défenseur et prend le gardien à contre-pied. 1:0.

12 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) joue le corner en retrait.

12 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) tire le corner, mais le ballon est repoussé de la tête par un adversaire. Le ballon sort et un nouveau corner est accordé. Aston Villa aura l'occasion de se créer une occasion dangereuse.

12 Superbe but du joueur d'Aston Villa Johan Manzambi !

12 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) envoie le corner dans la surface de réparation.

12 Nicolas Jackson a reçu une passe courte de Johan Manzambi (Aston Villa), mais la défense adverse a neutralisé son action. Aston Villa va obtenir un corner.

11 Une passe courte a failli offrir une occasion de tir à Vedat Muriqi (Fenerbahçe), mais il a perdu le ballon face à un défenseur.

11 Fenerbahçe semble s'adapter au jeu et contrôle le ballon. Ils attendent le bon moment pour se créer de nouvelles occasions offensives.

10 John McGinn (Aston Villa) touche le ballon de la main. Fenerbahçe obtient un coup franc.

9 Johan Manzambi (Aston Villa) reçoit le ballon dans la surface et frappe, mais un défenseur contre brillamment.

8 Quel superbe arrêt d'Ederson ! Ibrahim Mbaye élimine facilement les défenseurs et décoche une frappe de loin. Sa frappe ras de terre file au centre, mais le gardien repousse le ballon !

7 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) envoie le ballon dans la surface, ce n'ancvait pas un mauvais choix, mais aucun de ses coéquipiers n'a pu le reprendre.

7 Archie Brown (Fenerbahçe) s'effondre après un duel avec un défenseur, penalty réclamé ! Tous les joueurs se sont précipités vers l'arbitre, mais il a dit de continuer. Le jeu se poursuit.

6 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) aurait dû savoir qu'un tel comportement est contraire aux règles. Il a joué beaucoup trop imprudemment contre son adversaire, ne laissant d'autre choix à Ivan Kružliak que de siffler. Aston Villa obtient un coup franc.

6 Ross Barkley (Aston Villa) a été le premier à reprendre le centre de Victor Lindelöf et a décoché une puissante tête près de la surface de réparation, mais le ballon a ⁰survolé la barre transversale. Le ballon est sorti, et le gardien de Fenerbahçe va dégager.

5 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) joue le corner en retrait.

5 Joan Manzambi (Aston Villa) a sprinté vers le but, mais le défenseur est revenu à temps pour récupérer le ballon. L'arbitre de touche a accordé un corner, qu'Aston Villa va tirer.

3 John McGinn (Aston Villa) récupère le ballon repoussé et tente sa chance de loin, mais le ballon passe largement à côté du poteau gauche. Le gardien n'avait pas à s'inquiéter. Une tentative très timide. Le ballon sort et Fenerbahcé relancera par un renvoi aux 5,50 mètres.

3 John McGinn (Aston Villa) a fait tous les efforts pour reprendre ce ballon en profondeur, mais la passe était trop appuyée.

2 Nelson Semedo (Fenerbahçe) et Vedat Muriqi ont tenté de percer la défense adverse grâce à une série de passes courtes, mais un défenseur est intervenu pour stopper l'attaque.

1 La première mi-temps vient de commencer.

00:01 Les joueurs sont sur le terrain et Fenerbahçe donne le coup d'envoi.

00:00 Ivan Kružliak a été désigné comme arbitre principal de ce match.

00:00 Dans les détails du match, vous pouvez consulter les compositions des équipes avant le coup d'envoi.