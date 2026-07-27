Alejandro Garnacho quitte Chelsea pour rejoindre Aston Villa

L'ailier de l'équipe nationale d'Argentine, Alejandro Garnacho, va poursuivre sa carrière sous les couleurs d'Aston Villa. D'après Goal.com, le joueur a rejoint le club de Birmingham en prêt jusqu'à la fin de la saison, et l'accord comporte une option d'achat permanent. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est précisé que le montant du transfert pourrait s'élever à environ 42,5 millions de livres sterling. Ce transfert est considéré comme une étape importante pour le jeune joueur afin de relancer sa carrière récemment difficile et de retrouver confiance en lui.

Le facteur des coupes d'Europe et de la Ligue des champions

Après avoir rejoint Aston Villa, Garnacho a souligné que son désir de participer aux compétitions prestigieuses du continent avait joué un rôle décisif dans le choix de sa nouvelle équipe. Ces propos ont été perçus comme un clin d'œil à son ancien club, Chelsea , le club londonien ayant terminé à la 10e place de la Premier League la saison dernière et s'étant retrouvé privé de coupes d'Europe.

« Je comprends très bien l'importance de jouer dans les compétitions européennes. J'avais besoin d'une équipe qui me donne de la confiance et me ramène au niveau qui était le mien lors de mes premières années à Manchester United. La Ligue des champions est la meilleure compétition et nous y jouerons cette saison », a déclaré le joueur.

Période difficile et tensions à Manchester

La carrière de Garnacho a connu une tendance à la baisse ces derniers temps. Son départ de Manchester United avait également fait beaucoup de bruit et des désaccords étaient survenus avec l'ancien entraîneur Rúben Amorim.

En particulier, son mécontentement ouvert de n'avoir pas été inclus dans le onze de départ lors de la finale de la Ligue Europa 2025 avait encore compliquer la situation. Par la suite, le joueur transféré au stade de Stamford Bridge n'a pas non plus réussi à montrer un jeu régulier à Londres et a perdu sa place de titulaire.

Désormais, Alejandro Garnacho cherche à retrouver sa meilleure forme physique à Aston Villa et à briller lors des matches de la Ligue des champions. La direction du club et le staff technique attendent également de l'attaquant talentueux qu'il renforce le secteur offensif de l'équipe.