Les 4 meilleurs joueurs ayant assuré la large victoire du FC Barcelone contre Aston Villa

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Les 4 meilleurs joueurs ayant assuré la large victoire du FC Barcelone contre Aston Villa

Après les défaites consécutives contre le PSG et le Real Madrid, Aston Villail y avait certaines inquiétudes autour du FC Barcelone avant le match de Ligue des champions contre. Certes, les Catalans marquaient facilement contre des adversaires de milieu de tableau comme Alavés en championnat, mais ils peinaient face aux grands clubs. Cependant, cette large victoire contre une équipe solide et physique de Premier League a dissipé tous les doutes.

La publication « Euro-Football » a évalué les performances des joueurs de Hans-Dieter Flick sur une échelle de dix points et a publié le classement des quatre meilleurs joueurs ayant décidé du sort du match.

Classement des meilleurs joueurs du match FC Barcelone — Aston Villa

Joueur

Poste

Note (sur 10)

Actions principales et impact sur le terrain

Raphinha Dias

Attaquant

8,5

2 buts sur 2 tirs cadrés (doublé), pressing impeccable, domination totale sur Pau Torres

Fermín López

Milieu de terrain

8,5

1 passe décisive, 3 ballons récupérés, 3 interceptions et un travail défensif colossal au milieu

Lamine Yamal

Attaquant (Ailier)

7,5

But crucial pour ouvrir le score, punition d'une erreur adverse par le pressing et dribbles tranchants

João Cancelo

Défenseur

7,5

Contrôle total du flanc gauche, 4 dribbles réussis, superbe passe décisive « de l'extérieur » pour le 3ème but

Analyse des actions décisives des héros sur le terrain

  • Raphinha (8,5) — Efficacité à 100 % : Le Brésilien a signé un doublé grâce à sa maîtrise technique. Il n'a laissé aucune chance au défenseur central adverse Pau Torres : il l'a d'abord éliminé par un dribble pour marquer, puis a échappé à sa vigilance pour convertir le centre de Cancelo.

  • Fermín López (8,5) — Le moteur caché : Il ne s'est pas limité à sa passe décisive pour Raphinha. Il a été la figure clé du pressing — avec 3 ballons récupérés et 3 interceptions, il a initié toutes les contre-attaques dangereuses du Barça.

  • Lamine Yamal (7,5) — Le facteur de supériorité mentale : Très actif dès le début, il a ouvert le score en exploitant une passe de Gomez. Ses dribbles ont joué un rôle majeur pour déplacer le jeu dans la surface adverse.

  • João Cancelo (7,5) — Le leader sur l'aile : Le latéral portugais a brillé, surtout en seconde période. Il a éliminé ses adversaires 4 fois et a été acclamé pour sa passe unique « de l'extérieur » sur le troisième but.

Selon vous, quel joueur du FC Barcelone a été le plus impressionnant dans ce match : l'auteur du doublé Raphinha ou le maître du pressing Fermín López ?

Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette revue détaillée avec les fans du FC Barcelone !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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