Lors de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, l'équipe norvégienne du Viking allemand a fait match nul contre le club du Bayern Munich. Les deux équipes ont marqué trois buts chacune. Bien que le Bayern ait dominé la possession et le nombre d'attaques, les hôtes ont su exploiter leurs occasions avec efficacité.

Le joueur du Viking, Janni Stennes, a ouvert le score à la 2e minute. À la 38e minute, Peter Christiansen a inscrit le deuxième but de son équipe. Pour le Bayern, Harry Kane a réduit l'écart sur penalty à la 54e minute, puis a signé un doublé à la 60e minute. Luis Díaz a donné l'avantage au club allemand à la 71e minute. Cependant, Michael Olise a reçu un carton rouge à la 74e minute, laissant le Bayern en infériorité numérique. À la 90e minute, Herman Haugen a marqué pour offrir le match nul au Viking.

Dans les statistiques du match, le Bayern a affiché une nette supériorité. L'équipe allemande a tenté 28 tirs, dont 9 cadrés. Le Viking a effectué 8 tirs, dont 5 cadrés.

En termes de possession, le Bayern a dominé avec 64 %. L'équipe a réussi 561 passes avec une précision de 90 %. Le Viking a enregistré 292 passes avec une précision de 75 %.

Les joueurs du Viking ont commis 11 fautes, contre 8 pour le Bayern. Les hôtes ont reçu deux cartons jaunes, tandis que les visiteurs ont été sanctionnés de trois cartons jaunes et d'un carton rouge. Le Bayern a dominé les corners 15 à 7.