Sporting CP — LASK : compositions et direct commenté

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Sporting CP — LASK : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le Sporting CP et le LASK débutera le 22 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Sporting CP : 30. Caioke Pereira, 22. Fresneda I., 72. Quaresma E., 25. Inácio G. (capitaine), 20. Araújo M., 77. Doumbia I., 5. Altimira S., 8. Simões J., 10. Catamo G., 97. Suárez L., 19. Irankunda N.

Remplaçants du Sporting CP : 4. Andersen S., 55. Ba I., 28. Derry J., 50. Dias R., 73. Felicissimo E., 58. Gonçalves F., 7. Ioannidis F., 31. Luis Guilherme, 9. Nel R., 21. Pedro Lima, 1. Silva R., 13. Vagiannidis G.

Entraîneur du Sporting CP : Borges R.

Composition de départ du LASK : 1. Jungwirth L., 20. Mølgaard Jørgensen K. P., 4. Mbuyamba X., 43. Talovierov M., 16. Andrade A., 25. Dibango I., 9. Danek K., 10. Ljubicic R., 30. Horvath S. (capitaine), 11. Kalajdzic S., 27. Lang K.

Remplaçants du LASK : 7. Adeniran S., 6. Bogarde M., 23. El-Faouly D., 29. Flecker F., 3. Frekletton M., 45. Kane N., 39. Katzmayr K., 18. Schöpf A., 33. Schützenauer T., 8. Usor M., 21. Verhaegh M.

Entraîneur du LASK : Kühbauer D.

En direct1-1 EN DIRECT
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Sasa Horvat (LASK Linz) s'est ouvert un espace et a tenté de centrer dans la surface. Mais un défenseur a tendu la jambe au moment opportun pour éloigner le danger.
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Ivan Dibango (LASK Linz) a livré un combat intense et Nick Walsh a sifflé une faute.
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Maximiliano Araújo (Sporting CP) reprend de la tête le centre aérien de Geny Catamo près de la ligne de but, mais sa tentative passe à côté du poteau gauche.
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Maximiliano Araújo (Sporting CP) a décidé de jouer le corner à deux pour accélérer le rythme.
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Pas de chance ! Geny Catamo (Sporting CP) contrôle magnifiquement la passe et décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais le ballon est contré par un défenseur et dégagé. Le sort du ballon en touche/corner, corner accordé. Le Sporting CP aura l'occasion de créer le danger devant le but adverse.
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Maximiliano Araújo (Sporting CP) joue le corner en rec pase courte.
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Nestory Irankunda (Sporting CP) tente sa chance depuis l'extérieur de la surface, mais son tir est contré. Sporting CP obtient un corner.
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À quoi pensait Christoph Lang (LASK Linz) ? Il ne s'en tirera pas comme ça. L'arbitre lui montre un carton jaune.
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Maximiliano Araújo (Sporting CP) a mal chronométré sa course dans le dos du dernier défenseur, et l'assistant a pris la bonne décision en signalant un hors-jeu.
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Maximiliano Araújo (Sporting CP) joue le corner en court.
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João Simões (Sporting CP) a tenté un centre dans la surface, mais il a été contré. Le Sporting CP obtient un corner. Leurs adversaires font face à une nouvelle menace.
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Nestory Irankunda (Sporting CP) a repris le centre dans la surface, mais Lucas Jungwirth a gagné son duel et a écarté le danger.
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Joao Simoes (Sporting CP) est parti trop tôt et a été pris hors-jeu alors que son coéquipier tentait de le servir.
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Nestory Irankunda (Sporting CP) a tenté de centrer dans la surface, mais la défense adverse a écarté le danger.
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Christoph Danek (LASK Linz) commet une faute grossière à la lutte pour le ballon, Nick Walsh arrête le jeu et siffle un coup franc.
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Sasha Horvath (LASK Linz) adresse une passe à ras de terre depuis l'extérieur de la surface pour trouver un partenaire, mais un défenseur écarte le danger calmement.
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Sascha Horvath (LASK Linz) centre à ras de terre depuis l'extérieur de la surface pour trouver un coéquipier, mais un défenseur écarte le danger calmement.
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Nick Walsh siffle. Robert Ljubičić (LASK Linz) commet une faute pour jeu dangereux.
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Le ballon est arrivé sur corner dans les pieds de Casper Poul Mølgaard Jørgensen (LASK Linz), qui a eu l'occasion de frapper. Il a complètement raté sa frappe, largement à droite.
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Corner. LASK va avoir une occasion.
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Christoph Lang (LASK Linz) a tenté un raid solitaire, mais un adversaire l'a bloqué, empêchant une situation dangereuse. Le ballon est sorti et le LASK va obtenir un corner.
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Casper Poul Mølgaard Jørgensen (LASK Linz) a reçu le ballon près de la limite de la surface de réparation, mais sa frappe est passée à côté du poteau droit.
151-1
But ! Christoph Lang (LASK Linz) contrôle magnifiquement une superbe passe de Kasper Poul Molgaard Jorgensen. Il lève la tête et décoche une frappe imparable depuis l'extérieur de la surface dans le coin inférieur gauche. 1:1.
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Les joueurs du Sporting CP enchaînent de belles passes courtes pour construire une nouvelle attaque.
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Nick Walsh siffle une faute après l'intervention trop virile de Christoph Lang (LASK Linz) dans la lutte pour le ballon.
51-0
But ! Luis Suárez (Sporting CP) transforme le penalty d'une frappe imparable dans le petit filet gauche de Lukas Jungwirth.
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Luis Suárez (Sporting CP) se dirige vers le point de penalty.
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Robert Ljubičic (LASK Linz) a tenté d'intercepter le ballon, mais a touché la jambe de son adversaire. Nick Walsh a sifflé faute. Penalty pour le Sporting CP !
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Le corner tiré par Maximiliano Araújo (Sporting CP) est dégagé par les défenseurs.
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Un joueur du LASK a commis une faute en attaque. L'arbitre a sifflé.
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L'arbitre siffle et le match commence.
00:02
LASK donne le coup d'envoi.
00:00
Nick Walsh a été désigné comme arbitre de ce match.
00:00
Vous pouvez retrouver les détails de ce match ainsi que les compositions de départ des deux équipes.
00:00
Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue dans notre direct commenté, où nous vous ferons vivre en temps réel tous les faits marquants de la rencontre.
Sporting CPLASKLigue des ChampionsFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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