Sporting CP — LASK : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le Sporting CP et le LASK débutera le 22 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Sporting CP : 30. Caioke Pereira, 22. Fresneda I., 72. Quaresma E., 25. Inácio G. (capitaine), 20. Araújo M., 77. Doumbia I., 5. Altimira S., 8. Simões J., 10. Catamo G., 97. Suárez L., 19. Irankunda N.

Remplaçants du Sporting CP : 4. Andersen S., 55. Ba I., 28. Derry J., 50. Dias R., 73. Felicissimo E., 58. Gonçalves F., 7. Ioannidis F., 31. Luis Guilherme, 9. Nel R., 21. Pedro Lima, 1. Silva R., 13. Vagiannidis G.

Entraîneur du Sporting CP : Borges R.

Composition de départ du LASK : 1. Jungwirth L., 20. Mølgaard Jørgensen K. P., 4. Mbuyamba X., 43. Talovierov M., 16. Andrade A., 25. Dibango I., 9. Danek K., 10. Ljubicic R., 30. Horvath S. (capitaine), 11. Kalajdzic S., 27. Lang K.

Remplaçants du LASK : 7. Adeniran S., 6. Bogarde M., 23. El-Faouly D., 29. Flecker F., 3. Frekletton M., 45. Kane N., 39. Katzmayr K., 18. Schöpf A., 33. Schützenauer T., 8. Usor M., 21. Verhaegh M.

Entraîneur du LASK : Kühbauer D.