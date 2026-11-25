Cependant, à la 76e minute, Noa Lang a redonné l'avantage aux visiteurs. Les Mancuniens ont évité la défaite à la 86e minute : une frappe précise de Rayan Cherki a scellé le score final à 2-2.

À la 55e minute, Rasmus Højlund a donné l'avantage à Naples. À la 67e minute, Ayyoub Bouaddi a égalisé pour Manchester City.

La première mi-temps au stade Etihad n'a vu aucun but. En seconde période, les spectateurs ont assisté à quatre réalisations.

L'une des affiches de la 5e journée de la Ligue des champions a eu lieu à Manchester. Manchester City a fait match nul 2-2 à domicile contre Naples. Le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov n'a pas participé à cette rencontre et est resté sur le banc. À Londres, Arsenal a également partagé les points avec le Borussia Dortmund.

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Ainsi, Manchester City n'a pas réussi à s'imposer à domicile. Abdukodir Khusanov a passé le match sur le banc des remplaçants.

Arsenal n'a pas non plus réussi à gagner à domicile.

Un autre match notable de la journée a eu lieu à Londres. Arsenal et le Borussia Dortmund ont fait match nul 1-1.

À la 10e minute, Viktor Gyökeres a ouvert le score pour les hôtes. En seconde période, à la 55e minute, Maximilian Beier a égalisé, offrant un point précieux à l'équipe allemande.

En conséquence, les deux clubs se contentent d'un point. Au classement, Arsenal est cinquième avec 11 points et le Borussia est septième avec 10 points.

Victoires importantes pour Como et Leipzig.

En Italie, Como a accueilli l'AEK et a gagné 1-0. Le seul but du match a été inscrit par Luis Milla à la 57e minute. Cette victoire permet à Como d'atteindre 12 points et de conserver la troisième place.

En Allemagne, Leipzig a battu Lens 3-1. David Raum a ouvert le score à la 6e minute, et Antonio Nusa a doublé la mise à la 9e minute. À la 58e minute, Matteo Judol a réduit l'écart pour Lens. Nusa a marqué un autre but à la 90+4e minute pour clore la rencontre.

Le Betis et Porto ont également gagné à l'extérieur.

Dans les autres matchs de la journée, le Real Betis a battu le Slovan 2-0 à l'extérieur. Cedric Hernandez a marqué un doublé aux 43e et 57e minutes.

Porto a gagné sur le terrain de Feyenoord par la plus petite des marges. Le seul but du match a été inscrit à la 2e minute contre son camp par Otavio Targallin.

De plus, Galatasaray a battu Aston Villa 1-0, et Bodo/Glimt a dominé le LASK 1-0. La plus large victoire de la journée a été enregistrée par le Real Madrid, qui a battu le PSV 5-1.

Ligue des champions. Résultats de la 5e journée

Manchester City — Naples 2-2

Arsenal — Borussia Dortmund 1-1

Como — AEK 1-0

Leipzig — Lens 3-1

Slovan — Real Betis 0-2

Feyenoord — Porto 0-1

Galatasaray — Aston Villa 1-0

Bodo/Glimt — LASK 1-0

Real Madrid — PSV 5-1

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