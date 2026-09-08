Pluie de buts au lancement de la LDC : Aston Villa arrache une victoire héroïque en Belgique

La saison 2026/2027 de l'UEFA Champions League a officiellement débuté avec des résultats intenses et inattendus. Les deux premiers chocs de la plus prestigieuse compétition européenne ont tenu toutes leurs promesses, offrant aux fans un véritable drame footballistique. Alors que les Anglais d'Aston Villa ont livré un duel prolifique et acharné contre le Club Brugge en Belgique, l'AEK Athènes recevait le LASK en Grèce. Qui a remporté ce match spectaculaire de 5 buts en Belgique et quel moment a scellé le sort de la rencontre à Athènes ? En fin d'article, nous vous dévoilons tous les détails sur les buteurs et les compositions d'équipes.

Un drame de 5 buts en Belgique et un succès crucial pour les Anglais

La confrontation sur la pelouse du Club Brugge a été ouverte et offensive dès les premières minutes :

Un échange de buts rapide : John McGinn a ouvert le score dès la 11e minute, mais Vetlesen a égalisé pour les locaux à la 19e minute ;

Le coup décisif en première période : Les buts de Buendía à la 22e minute et de Jackson à la 43e minute ont permis au géant anglais de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable ;

Penalty et suspense : En seconde période, les Belges n'ont pas abdiqué, réduisant l'écart grâce à un penalty transformé par Tresoldi à la 61e minute, mais Aston Villa a finalement conservé sa précieuse victoire à l'extérieur sur le score de 3-2.

« Prendre 3 points à chaque déplacement en Coupe d'Europe joue un rôle décisif pour l'équilibre du classement », soulignent les analyses d'après-match.

Lutte acharnée à Athènes et victoire minimale

Dans le second match de la journée, le représentant grec a su tirer profit de son avantage à domicile :

La frappe décisive de Marín : Le sort du match entre l'AEK et le LASK s'est joué à la 21e minute — l'unique but inscrit par Marín a offert aux locaux trois points en or ;

Les attaques stériles des Autrichiens : Malgré tous les efforts du LASK pour revenir au score, ils n'ont pas réussi à percer la défense organisée des Grecs, et le match s'est terminé sur une victoire 1-0 de l'AEK.

Résultats finaux et protocoles

L'aspect le plus important pour les passionnés reste le protocole officiel des rencontres et la liste des joueurs alignés. La conclusion majeure est la suivante :, lors du match Club Brugge – Aston Villa (2-3), les buts ont été inscrits par Vetlesen (19e) et Tresoldi (61e, sp) pour les locaux, tandis que McGinn (11e), Buendía (22e) et Jackson (43e) ont marqué pour les visiteurs. Côté anglais, des leaders comme Suzuki, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Gomes, Hemmings et Kamara ont disputé l'intégralité de la rencontre. Dans l'autre match, l'AEK a battu le LASK 1-0 grâce à un but à la 21e minute, entamant son parcours dans le groupe sur une note positive.

Selon vous, cette victoire difficile et prolifique d'Aston Villaen Belgique, comment évalue-t-elle les chances de l'équipe pour les phases finales cette saison ? Que pensez-vous de ces résultats de la première journée ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette actualité footballistique importante avec tous les fans de sport !