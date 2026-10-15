Thriller à 9 buts et triplé de Barcola : Liverpool fait le show en Autriche

Dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, le club anglais Liverpool a offert un véritable festival de buts lors de son déplacement en Autriche. Face au champion autrichien LASK les Reds ont remporté une victoire éclatante dans un match intense avec 9 buts au total, 6:3 le score final.

Par ailleurs, le club italien de Côme, dirigé par Cesc Fàbregas et novice dans la compétition, n'a pas réussi à franchir l'obstacle du Feyenoord à Rotterdam.

Féerie en Autriche : triplé de Barcola et 9 buts

Le duel entre le LASK et Liverpool a été un régal pour les amateurs de football offensif :

Le récital de Barcola : Étincelant sous le maillot de Liverpool, Barcola a inscrit ses premiers buts pour le club, réalisant un triplé (24e, 37e et 66e minutes) ;

Des Reds offensifs : Le club anglais a également vu Araujo (22e), Jeremie Frimpong (51e) et le jeune attaquant Koumas (72e) marquer chacun un but, assurant ainsi une large victoire ;

La résistance du LASK : Les locaux n'ont pas démérité, réduisant le score grâce à Ljubicic (63e) et un doublé rapide de Flecker (74e, 77e), mais cela n'a pas suffi pour prendre des points ;

Progression au classement : Avec 6 points après deux journées, Liverpool s'installe solidement à la 2e place du classement, devancé uniquement par le PSG à la différence de buts. Le LASK reste sans point (32e place).

Drame à Rotterdam : les hommes de Fàbregas s'inclinent dans les derniers instants

Aux Pays-Bas, lors du second match, l'équipe de Côme entraînée par Cesc Fàbregas s'est inclinée 2:3 sur la pelouse du Feyenoord :

Début rapide et équilibre : Bien que Diao ait ouvert le score pour Côme dès la 18e minute, Zechiel a rétabli l'équilibre deux minutes plus tard (1:1) ;

Frappes décisives : En seconde période, Hadj Moussa a donné l'avantage aux locaux (52e), et un but contre son camp du gardien de Côme, Sanchez (82e), a scellé la victoire des Rotterdamiens ;

Réponse dans les dernières secondes : À la 90+3e minute, Douvikas a réduit l'écart, mais les Italiens n'ont pas eu assez de temps pour égaliser.

Après ces résultats, le Feyenoord porte son total à 3 points et remonte à la 22e place, tandis que Côme reste 7e grâce à sa victoire lors de la première journée.