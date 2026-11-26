5e journée de LDC : Défaite du Bayern, nuls pour le PSG et MU, large victoire de Liverpool
La phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA se poursuit avec une 5e journée riche en intensité et en résultats surprenants. Dans les chocs de la journée, le PSG a accueilli la Roma, tandis que Manchester Uniteda fait match nul à Lisbonne contre le Sporting sur le score de 2:2. Liverpool a largement battu Bruges à l'extérieur, tandis que le Bayern a chuté en France face à Lille.
Résultats principaux et classement
Match
Score
Buteurs
Classement
PSG — Roma
2:2
Zabarnyi (31'), Dembélé (62' s.p.) — Hermoso (5'), Malen (78' s.p.)
PSG — 2e place (13 points)
Roma — 25e place (5 points)
Sporting — MU
2:2
Luis Suárez (33' s.p., 80') — Fernandes (48' s.p., 50')
Sporting — 9e place (10 points)
MU — 19e place (7 points)
Lille — Bayern
2:1
Ueda (62'), Pavlovic (65' c.s.c.) — Upamecano (15')
Bayern — 15e place (8 points)
Bruges — Liverpool
0:3
Isak (12', 82'), Wirtz (79')
Liverpool — 5e place (12 points)
Inter — Stuttgart
2:0
Sucic (57' s.p.), Lautaro Martínez (74')
Inter — 12e place (9 points)
Stuttgart — 17e place (7 points)
Atlético — Viking
2:0
Sørloth (19'), Álvarez (24')
—
Détails des matchs et compositions
PSG — Roma (2:2) : À Paris, Hermoso a ouvert le score dès la 5e minute. Malgré les buts de Zabarnyi (31') et Dembélé sur penalty (62'), Malen a égalisé pour la Roma à la 78e minute.
PSG : Safonov, Zabarnyi, Ruiz, Akliouche, Mayulu (Godts, 67), Nuno Mendes (Zaïre-Emery, 59), Pacho, Vitinha, Neves (Hernández, 79), Ferran Torres (Dembélé, 59).
Roma : Svilar, Ndicka, Castro (Dybala, 63), De Roon, Mancini (Gilardi, 67), Hermoso, Molina (Malen, 67), Koné (Cristante, 62), França, Pisilli, Soulé (Lulli, 83).
Cartons : Mancini (41'), França (60').
Sporting — MU (2:2) : À Lisbonne, Luis Suárez a inscrit un doublé (33' s.p., 80'). Pour les Mancuniens, Bruno Fernandes a marqué deux fois en deux minutes (48' s.p., 50'). Tielemans a été expulsé en fin de match (90+3').
Sporting : Silva, Fresneda, Quaresma (Ba, 76), Inácio, Araújo, Altimira, Andersen, Doumbia (Irankunda, 76), Catamo (Salazar, 68), Guilherme, Luis Suárez (Ioannidis, 86).
MU : Lammens, Yoro, Maguire, Martínez, Mazraoui (Dalot, 64), Mainoo, Amad Diallo (Lacy, 77), Fernandes (Mount, 90+2), Mbeumo (Andrey Santos, 90+2), Zirkzee (Dorgu, 64).
Cartons : Quaresma (53'), Irankunda (87') — Lammens (32'), Tielemans (40').
Lille — Bayern (2:1) : Le Bayern menait grâce à Upamecano (15'), mais Ueda (62') et un c.s.c. de Pavlovic (65') ont offert la victoire aux Lillois.
Lille : Ozer, Guffey, Alexsandro, Verdonk (Perraud, 90+2), André, Bentaleb, Mukau, Haraldsson (Giroud, 87), Mbappé, Ueda (Onal, 77).
Bayern : Urbig, Min-jae (Tah, 90+2), Upamecano, Brown, Ito (Binder, 76), Kimmich, Carl, Stanisic (Luis Díaz, 76), Laimer, Bischof (Musiala, 76), Pavlovic.
Cartons : Ancelotti (59') — Laimer (53').
Bruges — Liverpool (0:3) : Les Reds n'ont laissé aucune chance aux Belges. Isak a signé un doublé (12', 82') et Wirtz a marqué (79').
Bruges : Sommer, Sabbe, Spileers, Mechele, Seys (Dams, 89), Potts, Forbsh, Vetlesen (Vermant, 75), Vanaken, Lemareshal (Diakhon, 75), Tresoldi.
Liverpool : Alisson, Araújo, Gakpo, Kerkez, Frimpong, Wirtz, Nyoni (Mac Allister, 73), Muñoz (Ngumoha, 42), Szoboszlai, Isak (Chambers, 86), Barcola (Koumas, 86).
Carton : Iraola (63').
Inter — Stuttgart (2:0) et Atlético — Viking (2:0) : L'Inter s'est imposé grâce à Sucic (57' s.p.) et Lautaro Martínez (74'). À Madrid, l'Atlético a gagné grâce à Sørloth (19') et Álvarez (24').
Inter : Josep Martínez, Bisseck, Bastoni (Dimarco, 41), Akanji, Sucic, Barella, Mkhitaryan (Jones, 69), Spence, Carlos Augusto, Esposito, Thuram (Lautaro Martínez, 69).
Atlético : Oblak, Llorente, Hancko, Grimaldo, Le Normand, Pubill, Koke (Hjulmand, 68), Kang-in (David, 57), Baena (Barrios, 46), Sørloth (Mendoza, 71), Álvarez (Simeone, 57).
Selon vous, quelle est la plus grande sensation : la défaite du Bayern face à Lille ou le nul de Manchester United à Lisbonne ?
Partagez vos avis en commentaires et suivez les résultats de la Ligue des champions !
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