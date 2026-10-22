Celje — Salzbourg : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Europa entre Celje et Salzbourg débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Celje : 1. Leban Z., 2. Sirvis P., 44. Beyger L., 6. Tutiskinas A., 11. Avdili M., 10. Seslar S., 19. Zabukovnik M. (capitaine), 8. Kvesic M., 25. Tusha V., 9. Kramer B., 7. Verbic B.

Remplaçants de Celje : 13. Daniel P., 20. Dionku A., 91. Dukuli Y., 23. Frelix Z., 4. Hrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kucys A., 31. Suhovrsnik D., 15. Zujek Z.

Entraîneur de Celje : Zeljkovic Z.

Composition de départ de Salzbourg : 52. Zawisitski K., 39. Morgalla L., 44. Baidoo K., 21. Drechsler T., 31. Schmid D., 32. Barry A., 7. Tohumcu U., 23. Redjic D., 8. Kitano S., 11. Vertessen Y., 9. Tabakovic H. (capitaine).

Remplaçants de Salzbourg : 33. Kamara A., 5. Diabate S., 30. Diakite G., 1. Fruchtl K., 19. Konate K., 13. Krätzig F., 22. Lainer S., 35. Lindström J., 15. Mazurek B., 4. Mellberg J., 41. Sarcevic N., 47. Zabranski V.

Entraîneur de Salzbourg : Röhl D.