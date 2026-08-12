Supercoupe d’Europe : les compositions de départ du PSG et d’Aston Villa annoncées

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Supercoupe d’Europe : les compositions de départ du PSG et d’Aston Villa annoncées

L’un des premiers et des plus prestigieux trophées de la nouvelle saison du football européen — la Supercoupe de l’UEFA — est sur le point de trouver son propriétaire. Un grand duel opposera au magnifique stade Red Bull Arena de Salzbourg, en Autriche, le PSG français, tenant du titre de la Ligue des champions, et Aston Villa, le club anglais sacré en Ligue Europa.

À l’approche de cette rencontre très attendue, qui débutera à 00 h 00 heure de Tachkent, les staffs des deux équipes ont annoncé les compositions de départ.

Les compositions de départ :

Supercoupe de l’UEFA 2026

Lieu : Autriche, Salzbourg, Red Bull Arena

Date et heure : 12 août, à 00 h 00 (heure de Tachkent)

  • PSG (France) :

    Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Akliouche, Kvaratskhelia, Doué.

  • Aston Villa (Angleterre) :

    Bizot, Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Hemmings, Buendía, Majo.

Qu’attendre de la première finale de la saison ?

Bien que les Parisiens, forts de leur effectif offensif et étoilé, soient considérés comme les favoris de la rencontre, Aston Villa, dirigé par Unai Emery, possède une grande expérience pour préparer des surprises et des coups tactiques dans les combats pour les trophées. Il ne fait aucun doute que les deux clubs donneront tout pour commencer la nouvelle saison avec un titre majeur.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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