Celje — Omonia : compositions et direct commenté

·45·Sport
Celje — Omonia : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Celje et Omonia débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Celje : 1. Leban Z., 11. Avdili M., 44. Beyger L., 13. Daniel P., 91. Dukuli Y., 9. Kramer B., 10. Seslar S., 14. Tichich L., 6. Tutiskinas A., 19. Zabukovnik M. (capitaine), 15. Zujek Z.

Remplaçants de Celje : 20. Dionku A., 23. Frelix Z., 4. Xrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kuchis A., 8. Kvesich M., 31. Suxovrsnik D., 25. Tusha V., 7. Verbich B.

Entraîneur de Celje : Jelkovich Z.

Composition de départ d'Omonia : 40. Fabiano (capitaine), 74. Andreu P., 29. Balkoves Y., 11. Kosta Evandro, 5. Kulibali S., 99. Dioni L., 93. Dyuvern J., 14. Marich M., 7. Montnor J., 37. Satka L., 22. Tankovich M.

Remplaçants d'Omonia : 20. Brauvers L., 92. Xristoforu P., 9. Kakullis A., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Mixail P., 77. Nego L., 85. Neofitu A., 27. Simich S., 17. Tanase F.

Entraîneur d'Omonia : Berg H.

En direct1-1 EN DIRECT
52🟨
Mario Kvesic (Celje) écope d'un carton jaune.
50
Omonia garde le rythme du match sous contrôle grâce à des passes courtes et précises.
48
Celje a tiré le corner, mais l'intervention sûre des défenseurs a anéanti l'occasion de marquer.
47
Celje contrôle actuellement le jeu avec des passes précises entre joueurs, maintenant la possession.
46🔁
Zoran Zeljković a effectué un changement à la mi-temps. Mario Kvesić (Celje) entre en jeu à la place de Luka Tičić.
46
Tout est prêt pour le début de la seconde période.
45+3
Costa Evandro (Omonia) a décoché une frappe puissante vers le côté gauche du but, mais le gardien a réalisé un arrêt extraordinaire.
45+4
Elchin Masiyev siffle la fin de la première mi-temps.
45+2VAR
Le but de Selle est refusé car un hors-jeu a été signalé après consultation de la VAR !
45+2VAR
Attendez ! L'arbitre central Elchin Masiyev a indiqué qu'il allait revoir le but de Celhaka à la VAR. Ils vérifient sans doute s'il y a un hors-jeu au début de l'action.
45+11-1
Blaz Kramer (Celje) fait appel de loin, récupère le ballon repoussé et marque d'une superbe frappe.
45
2 minutes de temps additionnel.
44
Le compte actuel des tirs cadrés est de 0:1.
41
Celly est satisfait de la possession et attend que des brèches s'ouvrent en défense. Cependant, un joueur adverse est intervenu pour dégager le ballon.
39
Celis réalise une superbe prestation. Les joueurs contrôlent le ballon, faisant mostly des passes en une touche. Ils dictent totalement le rythme du match.
37
Corners – 0:2.
35
Les joueurs de Silkeborg contrôlent le ballon et multiplient les passes courtes. Ils attendent que des espaces s'ouvrent dans la défense adverse.
33🟨
Lukáš Bejger (Celje) a reçu un carton jaune de l'arbitre pour une faute commise un instant plus tôt.
31
Omonia a joué le corner rapidement par une courte passe.
29
Les joueurs de Celje se font des passes courtes pour percer la défense adverse et lancer une contre-attaque rapide.
28
Jayden Montnor (Omonia) entre dans la surface de réparation balle au pied et décoche une frappe, mais le ballon s'envole largement au-dessus de la barre transversale.
24
Passes longues, passes courtes et jeu en une touche. Celje déploie un jeu collectif, contrôle le ballon et réussit des passes précises d'un joueur à l'autre. Il est très difficile pour les adversaires de récupérer le ballon en ce moment.
20
Silkebut organise le jeu avec des passes précises pour se créer de nouvelles occasions offensives.
170-1
But ! Une superbe action de Kosta Aleandro a joué un rôle clé dans la construction de l'attaque. Il a servi Jayden Montnor (Omonia), qui a trompé Jean Leban d'une magnifique frappe dans le coin inférieur gauche. 0:1.
15
Omonia contrôle le ballon, enchaîne quelques passes et attend une bonne opportunité de tir.
13🟨
À quoi pensait Artemijus Tutyskinas (Celje) ? Il ne s'en tirera pas comme ça. L'arbitre lui brandit un carton jaune.
11VAR
Le but d'Omonia a été refusé après consultation de la VAR pour une main.
11VAR
Attendez ! L'arbitre Elchin Masiyev indique qu'il va vérifier le but d'Omonia avec la VAR. Ils cherchent sans doute à voir s'il y a eu main au début de l'action.
90-1
But ! Loïs Diony (Omonia) profite d'une énorme erreur du gardien et pousse le ballon au fond des filets d'une frappe chanceuse !
6
Silkeborg semble retrouver son jeu et a pris le contrôle du ballon. Ils attendent le bon moment pour créer de nouvelles opportunités d'attaque.
5
Omonia a joué le corner court.
5
Loïs Diony (Omonia) rate sa passe. Il a tenté d'envoyer le ballon dans la surface, mais les défenseurs l'ont dégagé. L'arbitre accorde un corner à l'Omonia.
2
Les joueurs d'Omonia échangent de courtes passes.
1
L'arbitre a sifflé et le match a commencé.
21:46
Enfin les joueurs entrent sur la pelouse ! C'est Omonia qui va engager.
21:45
Elchin Masiyev a été désigné arbitre principal pour le match d'aujourd'hui.
21:45
Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.
21:45
Bonjour et bienvenue dans notre live textuel ! Nous vous ferons vivre tous les faits marquants du match en temps réel. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
CeljeOmoniaLigue EuropaFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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