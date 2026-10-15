Celje — Omonia : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Celje et Omonia débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Celje : 1. Leban Z., 11. Avdili M., 44. Beyger L., 13. Daniel P., 91. Dukuli Y., 9. Kramer B., 10. Seslar S., 14. Tichich L., 6. Tutiskinas A., 19. Zabukovnik M. (capitaine), 15. Zujek Z.

Remplaçants de Celje : 20. Dionku A., 23. Frelix Z., 4. Xrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kuchis A., 8. Kvesich M., 31. Suxovrsnik D., 25. Tusha V., 7. Verbich B.

Entraîneur de Celje : Jelkovich Z.

Composition de départ d'Omonia : 40. Fabiano (capitaine), 74. Andreu P., 29. Balkoves Y., 11. Kosta Evandro, 5. Kulibali S., 99. Dioni L., 93. Dyuvern J., 14. Marich M., 7. Montnor J., 37. Satka L., 22. Tankovich M.

Remplaçants d'Omonia : 20. Brauvers L., 92. Xristoforu P., 9. Kakullis A., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Mixail P., 77. Nego L., 85. Neofitu A., 27. Simich S., 17. Tanase F.

Entraîneur d'Omonia : Berg H.