Salzbourg — Milan : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Salzbourg et Milan débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Salzbourg : 52. Zawischitzky K., 20. Baidoo E., 32. Barry A., 44. Baidoo K., 8. Kitano S., 35. Lindström J., 15. Mazurek B., 39. Morgalla L., 31. Schmid D., 9. Tabakovic H. (capitaine), 47. Zabranski V.

Remplaçants de Salzbourg : 33. Camara A., 30. Diakité G., 21. Drexler T., 1. Früchtl K., 13. Krätzig F., 22. Lainer S., 4. Mellberg J., 23. Redjic D., 41. Sarcevic N., 7. Tohumcu U., 11. Vertessen Y.

Entraîneur de Salzbourg : Röhl D.

Composition de départ de Milan : 16. Maignan M. (capitaine), 33. Bartesaghi D., 73. Camarda F., 70. Cissé A., 5. De Winter K., 20. Hutchinson O., 30. Jashari A., 8. Loftus-Cheek R., 31. Pavlovic S., 12. Rabo A., 23. Tomori F.

Remplaçants de Milan : 21. Chukwueze S., 28. Comotto K., 13. Diawara S., 2. Estupiñán P., 34. Hila M., 14. Modric L., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 11. Pulisic C., 9. Ramos G., 42. Terracciano F., 96. Torriani L.

Entraîneur de Milan : Amorim R.