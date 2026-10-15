Salzbourg — Milan : compositions et direct commenté

54
Haris Tabaković (Salzburg) commet une faute sur son adversaire.
52⚽
Pas de hors-jeu ! L'arbitre Horațiu Feșnic désigne le rond central après vérification VAR, le but est validé. Les joueurs de l'AC Milan célèbrent.
50VAR
Houston, on a un problème ! L'arbitre principal demande une vérification VAR pour un hors-jeu. Les joueurs de Milan contestent.
49⚽0-3
Adrien Rabiot est en bonne position de tir mais il voit son coéquipier et lui fait la passe. Alfadjo Cisse (Milan) réalise un superbe contrôle et trompe le gardien d'une frappe au milieu du but, score 0-3.
47
Adrien Rabiot (Milan) décoche une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface. Sa frappe dangereuse vers la lucarne gauche est détournée par Cristian Zavislici d'une superbe parade, empêchant le ballon d'entrer.
46⏱
L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période.
45+2⏱
Horațiu Feșnic siffle la fin de la première mi-temps.
45
1 minute de temps additionnel.
42
Adrien Rabiot (Milan) tacle son adversaire et le fait tomber. Horaţiu Feşnic arrête le jeu et aurait pu donner un carton, mais décide finalement d'en rester à un simple avertissement verbal.
41
Francesco Camarda (Milan) est signalé hors-jeu.
40🟨
Horatiu Fesnic avertit Valentin Zabransky (Salzburg) d'un carton jaune pour une faute.
39
L'arbitre central et l'assistant ont tous deux accordé une touche en faveur de Salzbourg.
37
Le ballon est sorti et Milan va relancer par un 6 mètres.
36
Ruben Loftus-Cheek (Milan) est signalé hors-jeu. Il avait de l'espace dans le dos de la défense, mais a démarré sa course trop tôt.
34
Les joueurs du Milan échochent de courtes passes pour se créer une position de tir.
32⚽0-2
But ! Davide Bartesaghi sert Alfajo Cisse (Milan), qui fait preuve de beaucoup de volonté pour devancer plusieurs défenseurs. Il frappe depuis la surface dans le coin inférieur droit ! Superbe conclusion — 0:2.
31
Un joueur de Salzbourg a commis une faute en attaque. L'arbitre a sifflé.
27
Match : Salzbourg - AC Milan. Score : 0-1. Commentaire : Possession – 45:55.
25
Bartosz Mazurek (Salzburg) décoche une belle frappe de l'extérieur de la surface, mais le ballon passe tout près du poteau gauche. Le ballon sort des limites du terrain, Milan relancera par un 6 mètres.
23
Le sort du ballon est acté, et Milan relancera par un renvoi aux 5,50 mètres.
21🟨
Horatiu Fesnic avertit Omari Hutchinson (AC Milan) d'un carton jaune, ce qui ne surprend guère le joueur tant l'intervention était grossière et tardive.
21
Milan contrôle le ballon, les joueurs s'échangent de superbes passes.
18
Milan obtient un corner. Leurs adversaires font face à une nouvelle attaque dangereuse.
17
Omari Hutchinson (Milan) a bien suivi sur ce ballon repoussé dans la surface et a adressé un puissant tir rasant au milieu du but, laissant le gardien impuissant. Cependant, un défenseur a superbement sauvé sur sa ligne.
15⚽0-1
Alfajoe Cisse (Milan) reçoit un centre magnifique et place une tête précise au ras du poteau gauche, sans laisser la moindre chance au gardien !
14
Koni De Winter (Milan) s'engage dans un duel musclé et Horațiu Feșnic siffle la faute.
12
Horaţiu Feşnic siffle, et Sota Kitano (Salzburg) est sanctionné pour une faute offensive. Bonne décision de l'arbitre.
8
Adrien Rabiot (Milan) se crée de l'espace dans la surface après une passe précise et décoche une frappe, mais le balle passe de peu à côté du poteau gauche. Sortie de but pour Salzbourg.
6
Jesper Lindstrøm (Salzburg) envoie un coup franc depuis l'extérieur de la surface vers la zone de réparation. Un bon centre, mais le gardien fait preuve de classe, s'élève haut et capte le ballon.
5
Francesco Camarda (Milan) récupère le ballon, mais l'arbitre siffle une faute. Il est mécontent de la décision ! Salzbourg va jouer le coup franc.
3
Le ballon est sorti, et Salzburg va relancer avec un six mètres.
1⏱
La première mi-temps de ce match est sur le point de commencer.
21:47
Salzbourg donne le coup d'envoi.
21:45
Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Horatiu Fesnic, qui s'efforcera de diriger la rencontre avec équité et sans commettre d'erreurs.
21:45
Nous connaissons maintenant les compositions de départ. Vous pouvez les retrouver dans les détails du match.
21:45
Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue dans notre direct commenté, où nous vous ferons vivre en temps réel tous les faits marquants du match.
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