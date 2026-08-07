Résultats du 3e tour de qualification de la Ligue Europa

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Résultats du 3e tour de qualification de la Ligue Europa

Les premiers matchs du 3e tour de qualification de la Ligue Europa ont eu lieu. Lors des affiches principales, Benfica s’est largement imposé, tandis que la soirée a été difficile pour les clubs écossais.

Plusieurs équipes prestigieuses engagées à ce stade ont nettement amélioré leur situation avant les matchs retour.

Benfica écrase son adversaire à Lisbonne, soirée difficile pour les clubs écossais

Le club portugais Benfica a reçu le vice-champion d’Écosse, Hearts, et lui a infligé six buts sans réponse — 6-1. Rafa Silva, Araujo, Pavlidis, Prestianni, Duran et Schjelderup ont marqué pour les Lisboètes.

Un autre club écossais prestigieux, Rangers a également perdu 2-1 en déplacement en Pologne face à Jagiellonia.

Le club turc Beşiktaş s’est imposé en déplacement face au club tchèque de Hradec Králové grâce à l’unique but de Semih Kılıçsoy à la 80e minute (1-0). Le club autrichien de Salzbourg a lui aussi trouvé le chemin des filets dans les dernières minutes face à Pafos pour s’imposer.

Ligue Europa. 3e tour de qualification (matchs aller)

Résultats des matchs disputés le 6 août :

  • Benfica (Portugal) — Hearts (Écosse) 6-1

    Buts : Rafa Silva (3e), Araujo (23e), Pavlidis (42e, penalty), Prestianni (59e), Duran (87e), Schjelderup (90+4e, penalty) — Reno (72e).

  • Jagiellonia (Pologne) — Rangers (Écosse) 2-1

    Buts : Fernandes (13e, c.s.c.), Smith (21e) — Montoya (4e, c.s.c.).

  • Maccabi Tel-Aviv (Israël) — CSKA Sofia (Bulgarie) 0-3

    Buts : Ebong (9e), Godoy (29e), Swartz (90e).

  • Hradec Králové (République tchèque) — Beşiktaş (Turquie) 0-1

    But : Kılıçsoy (80e).

  • Salzbourg (Autriche) — Pafos (Chypre) 1-0

    But : Tabaković (88e).

  • PAOK (Grèce) — Anderlecht (Belgique) 0-1

    But : Svetković (1re).

  • Thun (Suisse) — Víkingur (Islande) 3-0

    Buts : Bamert (19e), Labo (25e), Saiz (90+4e).

  • Lech (Pologne) — Klaksvík (Îles Féroé) 1-0

    But : Agnero (81e).

  • KuPS (Finlande) — Universitatea Craiova (Roumanie) 1-1

    Buts : Moreno (72e) — Baiaram (38e).

  • Lincoln (Gibraltar) — Omonia (Chypre) 1-1

    Buts : Routen (71e) — Andreou (90+3e).

Quand auront lieu les matchs retour ?

Les matchs retour, qui permettront de déterminer définitivement les équipes qualifiées pour les barrages, auront lieu la semaine prochaine, le 13 août .

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BenficaRangersBeşiktaşSalzbourgAnderlecht
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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