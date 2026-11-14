Une rivalité entre le Daghestan et la Géorgie ? Dvalishvili s'explique sur l'incident survenu sur le tapis

2 min de lecture8
Une rivalité entre le Daghestan et la Géorgie ? Dvalishvili s'explique sur l'incident survenu sur le tapis

L'ancien champion de l'UFC, le Géorgien Merab Dvalishvili s'est exprimé pour la première fois en détail sur l'incident célèbre survenu cet été avec le Russe Akhmed Gadjimagomedov, champion d'Europe de lutte libre et médaillé de bronze aux championnats du monde. Il s'avère que la racine de tous les conflits récents remonte précisément à cet événement en Géorgie.

Les événements en Géorgie et la confrontation avec Gadjimagomedov

Lors d'une discussion avec Chris Weidman, Dvalishvili a clairement expliqué ce qui s'était passé à ce moment-là. Selon lui, les attaques ultérieures de l'équipe de Nurmagomedov ont été provoquées par ses commentaires acerbes sur Umar Nurmagomedov avant le tournoi RAF en Géorgie cet été.

« En Géorgie, ils m'ont provoqué. Il [Akhmed Gadjimagomedov] m'a dit : “Tant que je suis ici, ne parle pas d'Umar. Tu pourras en parler après mon départ”. Il m'a crié dessus en russe. Après cela, j'ai cédé à la provocation et j'ai réagi comme n'importe quel homme l'aurait fait » — a déclaré Dvalishvili.

Paramètres de l'incident

Détails

Principaux protagonistes

Merab Dvalishvili et Akhmed Gadjimagomedov

Lieu de l'incident

Géorgie (avant le tournoi RAF)

Cause du conflit

Commentaires controversés sur Umar Nurmagomedov

Résolution initiale

Les parties se sont serré la main et ont clos le différend

« Ce n'est pas une confrontation entre le Daghestan et la Géorgie »

Dans le même temps, Merab a souligné qu'il avait tenté d'apaiser la situation dès ce moment-là et qu'il s'était mis d'accord pacifiquement avec Gadjimagomedov :

« Mais ensuite, réalisant que nous étions en Géorgie et que tous mes gars géorgiens voulaient se battre, j'ai dit que ce n'était pas possible. Je lui ai ensuite demandé s'il voulait se serrer la main. Il a accepté et nous nous sommes serré la main. C'était la fin de l'histoire ».

Dvalishvili a également noté qu'il ne fallait pas transformer les désaccords entre combattants sportifs en conflits interethniques ou interétatiques : « J'aime le Daghestan, surtout les gens travailleurs. Ce n'est pas une confrontation entre le Daghestan et la Géorgie. C'était juste un incident entre combattants sportifs ».

Selon vous, que faut-il faire pour éviter que de tels désaccords entre sportifs dans des lieux publics ne se transforment en conflits majeurs ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
Suivez Zamin :Chaîne TelegramSuivre sur Google

Sans publicité avec l'abonnement

Zamin Premium — 4 900 UZS par mois

Commentaires0

Annonces

Partenariat
  1. Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
    Technologie
    Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
  2. Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
    Technologie
    Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Actualités connexes

Les plus lus dans Sport