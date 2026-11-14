Une rivalité entre le Daghestan et la Géorgie ? Dvalishvili s'explique sur l'incident survenu sur le tapis

Lors d'une discussion avec Chris Weidman, Dvalishvili a clairement expliqué ce qui s'était passé à ce moment-là. Selon lui, les attaques ultérieures de l'équipe de Nurmagomedov ont été provoquées par ses commentaires acerbes sur Umar Nurmagomedov avant le tournoi RAF en Géorgie cet été.

L'ancien champion de l'UFC, le Géorgien Merab Dvalishvili s'est exprimé pour la première fois en détail sur l'incident célèbre survenu cet été avec le Russe Akhmed Gadjimagomedov, champion d'Europe de lutte libre et médaillé de bronze aux championnats du monde. Il s'avère que la racine de tous les conflits récents remonte précisément à cet événement en Géorgie.

Bagarre à Abu Dhabi : Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov en viennent aux mains (vidéo)

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« En Géorgie, ils m'ont provoqué. Il [Akhmed Gadjimagomedov] m'a dit : “Tant que je suis ici, ne parle pas d'Umar. Tu pourras en parler après mon départ”. Il m'a crié dessus en russe. Après cela, j'ai cédé à la provocation et j'ai réagi comme n'importe quel homme l'aurait fait » — a déclaré Dvalishvili.

Paramètres de l'incident Détails Principaux protagonistes Merab Dvalishvili et Akhmed Gadjimagomedov Lieu de l'incident Géorgie (avant le tournoi RAF) Cause du conflit Commentaires controversés sur Umar Nurmagomedov Résolution initiale Les parties se sont serré la main et ont clos le différend

« Ce n'est pas une confrontation entre le Daghestan et la Géorgie »

Dans le même temps, Merab a souligné qu'il avait tenté d'apaiser la situation dès ce moment-là et qu'il s'était mis d'accord pacifiquement avec Gadjimagomedov :

« Mais ensuite, réalisant que nous étions en Géorgie et que tous mes gars géorgiens voulaient se battre, j'ai dit que ce n'était pas possible. Je lui ai ensuite demandé s'il voulait se serrer la main. Il a accepté et nous nous sommes serré la main. C'était la fin de l'histoire ».

Dvalishvili a également noté qu'il ne fallait pas transformer les désaccords entre combattants sportifs en conflits interethniques ou interétatiques : « J'aime le Daghestan, surtout les gens travailleurs. Ce n'est pas une confrontation entre le Daghestan et la Géorgie. C'était juste un incident entre combattants sportifs ».

Selon vous, que faut-il faire pour éviter que de tels désaccords entre sportifs dans des lieux publics ne se transforment en conflits majeurs ? Laissez votre avis dans les commentaires !