Usman et Umar Nurmagomedov ainsi que l'ancien champion de l'UFC Merab Dvalishvili ont vu leurs tensions et conflits atteindre un nouveau stade. Le combattant géorgien, revenant sur les célèbres débats et l'affrontement à Abou Dabi, a fermement déclaré qu'il ne leur serrerait plus jamais la main.

«Ce ne sont pas des hommes et ce sont de mauvais représentants des musulmans»

Selon Merab Dvalishvili, les actes d'Umar et d'Usman ne correspondent ni à l'éthique sportive ni à l'humanité. Il n'a pas caché son profond mécontentement face à leur comportement.

«Usman et Umar ne sont pas des hommes. Ce sont de mauvais représentants du Daghestan et des musulmans. Je n'ai jamais eu de problèmes avec d'autres combattants daghestanais. Umar est un lâche. Ce n'est pas un homme», a déclaré Dvalishvili.

L'attaque à Abou Dabi et la déception

L'ancien champion a souligné que le groupe d'Usman l'avait attaqué par surprise et l'avait mis au sol. Merab, affirmant qu'un tel comportement est inacceptable dans le monde du combat et de la célébrité, n'a pas caché sa grande déception, surtout vis-à-vis d'Umar.