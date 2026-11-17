«Ce ne sont pas des hommes» : Merab Dvalishvili condamne fermement les Nurmagomedov après l'altercation
Usman et Umar Nurmagomedov ainsi que l'ancien champion de l'UFC Merab Dvalishvili ont vu leurs tensions et conflits atteindre un nouveau stade. Le combattant géorgien, revenant sur les célèbres débats et l'affrontement à Abou Dabi, a fermement déclaré qu'il ne leur serrerait plus jamais la main.
«Ce ne sont pas des hommes et ce sont de mauvais représentants des musulmans»
Selon Merab Dvalishvili, les actes d'Umar et d'Usman ne correspondent ni à l'éthique sportive ni à l'humanité. Il n'a pas caché son profond mécontentement face à leur comportement.
«Usman et Umar ne sont pas des hommes. Ce sont de mauvais représentants du Daghestan et des musulmans. Je n'ai jamais eu de problèmes avec d'autres combattants daghestanais. Umar est un lâche. Ce n'est pas un homme», a déclaré Dvalishvili.
L'attaque à Abou Dabi et la déception
L'ancien champion a souligné que le groupe d'Usman l'avait attaqué par surprise et l'avait mis au sol. Merab, affirmant qu'un tel comportement est inacceptable dans le monde du combat et de la célébrité, n'a pas caché sa grande déception, surtout vis-à-vis d'Umar.
Participants au conflit
Réaction et déclaration de Dvalishvili
Umar et Usman Nurmagomedovsont
Qualifiés de «pas des hommes» et de «lâches», il a été annoncé qu'il ne se réconcilierait pas avec eux
Affrontement à Abou Dabi
Il a été mentionné qu'ils ont attaqué en groupe et sont arrivés plus tard
Autres combattants daghestanais
Il a été indiqué qu'il n'a jamais eu de problèmes avec eux et que leurs relations sont bonnes
«Quand le groupe d'Usman m'a attaqué et m'a mis au sol, je n'avais pas de blessures. Les blessures sont apparues plus tard... Et Umar est arrivé après. C'est lui qui m'a le plus déçu. S'ils proposent de clore ce sujet, je ne leur serrerai pas la main. Je ne serre la main qu'aux vrais hommes», a ajouté le combattant géorgien.
Selon vous, comment de telles tensions dans le monde du MMA affecteront-elles les futurs affrontements dans l'octogone ou les relations générales entre les combattants ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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