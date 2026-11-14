Qu'a dit Dana White à propos de l'altercation entre Usman Nurmagomedov et Merab Dvalishvili ?

Selon les informations diffusées par le compte FightLuck sur le réseau social X, Dana White a qualifié l'incident de regrettable et désagréable.

Le patron de l'UFC, Dana White, a exprimé ouvertement son opinion sur le célèbre conflit survenu entre les combattants Usman Nurmagomedov et Merab Dvalishvili, ainsi que sur les arrestations qui ont suivi. Selon lui, de tels désaccords en dehors du sport n'apportent aucun bénéfice à la promotion ou au business.

« De tels événements ne sont jamais bons pour les affaires. Cela nuit à la réputation de toutes les personnes impliquées. C'est une situation triste. Ils sont tous en prison à Abu Dhabi maintenant. Nous verrons comment cela se terminera à l'avenir » — a déclaré le président de l'UFC.

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Rapports sur une détention de six mois

Rappelons qu'hier, des informations ont circulé selon lesquelles le combattant russe de MMA Usman Nurmagomedov aurait été arrêté pour six mois aux Émirats arabes unis. Alors que les enquêtes menées par les forces de l'ordre et les institutions locales se poursuivent, cette déclaration de la direction de l'UFC suscite un grand écho auprès du public et des fans.

L'évolution de cette situation et l'avenir des athlètes sont au centre de toutes les attentions.

Selon vous, comment de tels problèmes juridiques autour d'Usman Nurmagomedov et des autres participants affecteront-ils leur avenir dans le sport professionnel ? Laissez votre avis dans les commentaires !