L'ancien champion de l'UFC, Merab Dvalishvili, a exprimé sa volonté de rencontrer personnellement Islam Makhachev concernant le conflit survenu avec Umar et Usman Nurmagomedov. Le combattant géorgien a déclaré qu'il était prêt à aller voir Islam ou à le recevoir pour discuter ouvertement de la question. Cependant, il a critiqué sévèrementle comportement des Nurmagomedov dans la situation récente. « Si tu veux, on en parle en face à face » — La proposition de Merab à Islam Dvalishvili a affirmé qu'il était prêt à rencontrer Islam Makhachev pour discuter calmement du différend. Le combattant a souligné qu'il ne posait aucune condition particulière et que la discussion pouvait avoir lieu dans un endroit pratique pour les deux parties.

« Islam, si tu veux parler, tu peux venir me voir ou je peux venir te voir. Nous pouvons rencontrer tous tes frères et discuter de tout calmement. J'ai 100 % raison. C'est précisément pour cela que j'ai serré la main d'Akhmed Gadjimagomedov et que nous avons mis un terme à cette affaire. Il n'y avait aucun sens à poursuivre le conflit », a déclaré Merab. Il condamne le comportement d'Umar et d'Usman Le combattant géorgien a déclaré avoir résolu le différend avec Akhmed Gadjimagomedov par une discussion mutuelle. Selon lui, une fois ce point réglé, il n'était plus nécessaire de poursuivre la polémique. Cependant, Dvalishvili n'a pas caché son mécontentement face aux actions d'Umar et d'Usman Nurmagomedov dans cette situation. « Mais le comportement d'Umar et d'Usman dans cette situation était totalement absurde. C'est pourquoi ils ont tous deux perdu mon respect et ont montré qu'ils étaient des lâches », a-t-il ajouté.