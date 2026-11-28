Manchester City le buteur norvégien du club Erling Haalandvoit son avenir redevenir le sujet central du marché des transferts européen. Selon le média espagnol Defensa Central l'attaquant étudie sérieusement l'option d'un transfert vers le club madrilène du Real Madrid pour rejoindre ses rangs.

Son père travaille sur l'option Real, le FC Barcelone est mis de côté

Selon certaines sources, Haaland n'est actuellement pas satisfait de certaines situations à Manchester City et est donc prêt à changer d'équipe. Le père du joueur, Alf-Inge Haaland étudie activement la question d'un transfert vers le camp des « Merengues ».

Il est intéressant de noter qu'auparavant, des rapports circulaient selon lesquels Erling Haaland lui-même souhaitait poursuivre sa carrière au FC Barcelone . Cependant, selon les dernières informations, l'option madrilène devient la priorité.

Détails clés du transfert

Catégorie Informations Joueur et club actuel Erling Haaland — Manchester City (mécontent de certains aspects au sein du club) Principal club prétendant Real Madrid (option devenue prioritaire) Initiateur des négociations Le père du joueur Alf-Inge Haaland Plans précédents Auparavant, des rumeurs circulaient sur son désir de rejoindre le FC Barcelone Source Defensa Central (Espagne)

Selon vous, si Erling Haaland quitte Manchester City son style de jeu conviendrait-il mieux au Real Madrid ou au FC Barcelone ?

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