Les opérateurs télécoms en Russie rencontrent des obstacles majeurs dans le développement de la technologie 5G. Les fréquences allouées n'augmentent pas la vitesse selon la nouvelle norme, mais affichent simplement une icône sur les écrans des smartphones. Selon Kommersant, citant une étude de MTS, les opérateurs risquent de perdre des dizaines de milliards de roubles dans le segment grand public dans les conditions actuelles. Ixbt.com rapporte cette information. rapporte .

Les dépenses d'investissement totales pour le déploiement de la 5G d'ici 2036 pourraient dépasser 335 milliards de roubles, dont 286 milliards attribués au segment B2C. Les prévisions indiquent que ce secteur seul devrait engendrer des pertes de 84 milliards de roubles. À l'inverse, le segment B2B pourrait générer jusqu'à 63 milliards de roubles de bénéfices grâce aux applications industrielles et d'infrastructure.

Le problème principal réside dans la bande de fréquences 4,8–4,99 GHz. Cette plage nécessite 1,5 à 2 fois plus de stations de base que les fréquences optimales de 3,4–3,8 GHz pour la 5G. À titre d'information, les fréquences optimales sont actuellement occupées par les agences de sécurité. Dans ces conditions, l'amélioration de vitesse est minime et les utilisateurs ne verront qu'une indication 5G formelle.

Des difficultés supplémentaires découlent de la pénurie d'équipements locaux et d'appareils compatibles, qui ne représentent actuellement que 3 %. Selon le plan, les premiers réseaux 5G commerciaux devraient être lancés à Moscou, Saint-Pétersbourg et Novossibirsk en 2027, et s'étendre à toutes les villes de plus d'un million d'habitants d'ici 2029. De plus, il est peu probable que les utilisateurs d'iPhone aient accès à cette technologie.