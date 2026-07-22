Les révélations sur le footballeur Michael Olise, père d'une fille de deux ans dont il ne s'occupe pas

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Les révélations sur le footballeur Michael Olise, père d'une fille de deux ans dont il ne s'occupe pas

Le footballeur français Michael Olise est accusé de ne pas s'occuper de sa fille de deux ans. C'est ce qu'a déclaré la mère de l'enfant, Fatima Saunbreker, âgée de 34 ans, au journal allemand "Bild" dans une interview.

Selon la femme originaire de Düsseldorf, Olise a effectué un test ADN et a reconnu que la petite fille était son enfant. Cependant, Saunbreker affirme que le footballeur n'a jamais rencontré sa fille en personne à ce jour.

Elle explique que le principal désaccord entre les parties concerne le soutien financier de l'enfant. Fatima a indiqué que les avocats du joueur avaient proposé une « somme dérisoire » pour la petite. Elle a refusé l'offre, estimant que ce montant n'est absolument pas proportionnel aux revenus de Michael Olise.

"Il est très difficile pour moi de voir qu'une personne puisse être aussi cruelle et insensible envers son propre enfant", a déclaré Fatima Saunbreker.

Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée concernant une réaction publique de Michael Olise ou de ses représentants face à ces allégations.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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