Robert Mirzoyan, PDG du groupe RWB, a annoncé la création de la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise — la plateforme numérique « RWB Zdorovye ». Ce projet vise à intégrer les services médicaux et d'assurance, ainsi que les produits pharmaceutiques et les articles de santé, dans un seul espace. Comme le rapporte Ixbt.com l'information est diffusée.

Selon Mirzoyan, la tâche principale de la plateforme est de fournir à tous les participants du marché de la santé les outils numériques nécessaires. Le nouveau système permettra aux consommateurs, en particulier ceux vivant dans des régions éloignées, d'avoir un accès plus facile aux médicaments.

Pour les fabricants et les chaînes de pharmacies, cette plateforme crée une opportunité de travailler avec le vaste public issu de la fusion de Wildberries et Russ. L'entreprise vise à former pratiquement une place de marché unique pour les services médicaux.

Les produits spécifiques et les détails techniques du projet seront divulgués plus tard, car la stratégie est actuellement en phase de développement actif. Cependant, il est clair que « RWB Zdorovye » deviendra un espace numérique unique où les utilisateurs pourront à la fois recevoir des conseils médicaux et acheter les médicaments nécessaires.