« Règne de la foule maîtrisé » : Internet coupé en Azad Cachemire

Le 5 juin 2026, la connexion Internet a été soudainement et totalement coupée dans l'État d'Azad Jammu-et-Cachemire, sous administration pakistanaise. Commentant la situation, le Premier ministre de la région, Faisal Mumtaz Rathor, a qualifié cette mesure de « fin du règne de la foule ». Selon Ixbt.com rapporte .

Selon NetBlocks, les communications ont disparu à la veille de manifestations de masse et de blocages prévus le 9 juin. Cela a été causé par l'interdiction par le gouvernement des activités du « Joint Awami Action Committee » (JAAC) en vertu des lois antiterroristes.

Le comité JAAC exige que le gouvernement baisse le prix de la farine, réduise le coût de l'électricité et supprime les sièges réservés aux réfugiés à l'assemblée. De telles manifestations ne sont pas une première dans la région.

Rappelons qu'en 2025, les manifestations organisées par le JAAC avaient entraîné des affrontements, des pertes humaines et des concessions partielles du gouvernement. Cette fois, les autorités ont décidé de prendre des mesures préventives : Internet a été bloqué, les mesures de sécurité renforcées, les cours suspendus dans les écoles et les touristes ont été priés de quitter la région.