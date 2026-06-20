L'intégration des technologies d'AI dans le domaine de la sécurité de l'information franchit une nouvelle étape. Positive Technologies a annoncé le lancement de PT Naira, un nouvel assistant intelligent conçu pour automatiser les tâches quotidiennes et complexes des experts en cybersécurité. Cet outil permet de simplifier considérablement le flux de travail, non seulement pour les experts chevronnés, mais aussi pour les nouveaux arrivants dans le domaine. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon le journal « Kommersant », le nouveau système est capable de réduire considérablement le temps de traitement des données et l'exécution d'opérations complexes. Les résultats des projets pilotes menés par l'entreprise montrent que la vitesse d'analyse des cyber-incidents a augmenté de 50 à 60 % grâce à PT Naira. Cet indicateur est crucial pour assurer la sécurité des organisations face à l'augmentation du nombre de cyberattaques aujourd'hui.

L'un des principaux avantages du système PT Naira est l'accélération du processus de préparation des règles pour les systèmes de gestion des événements de sécurité (SIEM). Cette tâche, qui demandait auparavant plusieurs heures ou même plusieurs jours aux spécialistes, peut désormais être résolue en quelques dizaines de minutes. Cela permet de réorienter les ressources humaines vers des tâches plus stratégiques.

Analyse approfondie et recommandations

L'assistant intelligent possède la capacité d'analyser les rapports de scanners de vulnérabilités tels que PT BlackBox Scanner. Il transforme des données techniques complexes en un plan d'action clair, explique la nature des problèmes identifiés et fournit des recommandations précises pour les résoudre. Cette fonction aide particulièrement à améliorer la communication entre les administrateurs système et le personnel du service de sécurité.

Un autre aspect important du système est la réduction des risques liés au facteur humain. PT Naira peut identifier des processus qui semblent légitimes en apparence, mais qui présentent en réalité une activité anormale. Cela permet de stopper précocement les actions suspectes d'employés internes ou des attaques d'insiders cachées.

Alors que la transformation numérique s'accélère également sur le marché ouzbek, de tels assistants AI sont pertinents pour les entreprises IT locales et les organisations gouvernementales. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la cybersécurité, des solutions comme PT Naira sont le moyen le plus efficace d'augmenter la productivité des spécialistes.

En conclusion, ce développement présenté par Positive Technologies porte la gestion de la cybersécurité à un nouveau niveau. L'évolution technologique assure non seulement la protection contre les attaques, mais aussi une gestion intelligente de l'ensemble de l'infrastructure de sécurité.