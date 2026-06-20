Huawei Nova 17 : batterie de 7000 mAh et caméra périscopique

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Huawei Nova 17 : batterie de 7000 mAh et caméra périscopique

Le géant technologique chinois Huawei travaille activement sur la mise à jour de sa populaire gamme Nova. Selon les dernières informations, le futur smartphone Huawei Nova 17 devrait largement distancer ses concurrents du segment moyen grâce à ses spécifications techniques, notamment sa capacité énergétique et ses capacités photographiques. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon l'insider reconnu SmartPikachu, Huawei expérimente actuellement une configuration unique sur le marché. Le nouveau modèle serait doté d'un grand écran plat, d'une caméra périscopique à trois objectifs et d'une batterie d'au moins 7000 mAh. Étant donné que de telles caractéristiques ne se retrouvent généralement que sur les appareils flagships, le Nova 17 pourrait provoquer un véritable buzz sur le marché.

Spécifications techniques et innovations

La publication ixbt.com souligne qu'actuellement, un seul fabricant travaille sur l'intégration simultanée d'une batterie ultra-haute capacité et d'une optique périscopique avancée dans un seul châssis. Le modèle Huawei Nova 17 correspond parfaitement à cette description. L'objectif périscopique permet au smartphone de zoomer sur des objets éloignés (zoom optique) sans perte de qualité d'image, ce qui est un atout majeur pour les photographes amateurs.

La question de la batterie mérite également une attention particulière. Alors que la plupart des smartphones modernes sont limités à des batteries de 5000 mAh, une capacité de 7000 mAh peut garantir plus de deux jours d'utilisation active. C'est un facteur crucial pour les consommateurs dans des régions où l'utilisation d'Internet mobile et des réseaux sociaux est intensive.

L'expérience de la génération précédente

Pour rappel, début juin, l'entreprise a présenté le modèle Nova 16 Ultra en Chine. Cet appareil était également équipé d'une batterie de 7000 mAh et supportait la charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 50 W. De plus, il possédait un boîtier protégé contre l'eau et la poussière selon les normes IP68 et IP69. Le Nova 17 devrait poursuivre ces avancées en proposant un système de caméra encore plus perfectionné.

Il convient de noter que l'insider SmartPikachu, qui a diffusé ces informations, a déjà gagné en crédibilité avec des prévisions précises sur le smartphone Xiaomi 13 Ultra et la tablette Xiaomi Pad 6. Néanmoins, Huawei n'a pas encore révélé les spécifications officielles. Les détails concernant la date de présentation et le prix du nouveau modèle sont attendus dans les prochains mois.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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