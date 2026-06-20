Tesla développe des serveurs modulaires Megapod pour l'AI

Tesla, leader sur le marché des véhicules électriques et des énergies renouvelables, continue d'élargir ses activités. L'entreprise a enregistré de nouveaux équipements destinés aux centres de données (MKM) : les systèmes de serveurs modulaires Megapod. Cette étape montre que le géant dirigé par Elon Musk devient non seulement un constructeur automobile, mais aussi un fournisseur d'infrastructure technologique majeur. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, Tesla a officiellement enregistré la marque Megapod. Bien que les images illustrant l'apparence des appareils n'aient pas encore été rendues publiques, les documents détaillent les spécifications techniques du nouveau produit. Selon ceux-ci, le Megapod est un système matériel modulaire conçu pour les calculs d'intelligence artificielle (AI).

Capacités techniques et composants

Le nouveau système comprend des serveurs informatiques, des équipements spécialisés pour le traitement des données AI, des périphériques réseau, des unités de distribution d'énergie et des systèmes de refroidissement. Le Megapod n'est pas simplement un ensemble de composants séparés, mais est décrit comme une plateforme intégrée et autonome. Cela permet aux entreprises d'étendre rapidement leurs centres de données.

Comme indiqué dans les documents, ces systèmes modulaires seront vendus comme une « unité unique ». Autrement dit, l'acheteur reçoit l'ensemble de l'infrastructure nécessaire déjà installée dans le châssis. Cette approche ressemble au projet Megapack de Tesla dans le secteur énergétique, où les grands systèmes de stockage d'énergie sont livrés sous forme de blocs modulaires.

Logiciel et gestion

Tesla ne souhaite pas se limiter au matériel. Les systèmes Megapod seront accompagnés d'un logiciel spécialisé pour la surveillance, la gestion, l'optimisation et la régulation des complexes matériels modulaires. Cela permettra aux utilisateurs de répartir efficacement les charges d'AI et de contrôler la consommation d'énergie.

Pour l'instant, Tesla n'a pas fait de commentaire officiel à ce sujet. Cependant, selon les experts, l'entreprise souhaite utiliser son expérience acquise dans l'entraînement de son superordinateur Dojo et de ses systèmes d'autopilote pour proposer des solutions haute performance sur le marché externe. Cela pourrait créer une concurrence sérieuse pour NVIDIA et d'autres géants de l'infrastructure serveur.

Alors que l'intérêt pour les technologies d'AI croît également sur le marché ouzbek, les solutions modulaires et prêtes à l'emploi d'entreprises comme Tesla pourraient jouer un rôle important dans la modernisation des centres de données locaux à l'avenir. Le projet Megapod contribue à renforcer davantage l'écosystème technologique de l'entreprise.