Apple présente iOS 27 : les nouveautés essentielles pour l'usage quotidien

Apple a dévoilé son nouveau système d'exploitation iOS 27 lors de sa traditionnelle conférence WWDC. Bien que l'intelligence artificielle et Apple Intelligence soient au centre de l'attention, le géant technologique a également apporté une série de mises à jour pratiques aux applications utilisées quotidiennement : Apple Maps, Wallet et Find My. Ces changements visent à faciliter la vie quotidienne des utilisateurs. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Dans l'application Apple Maps, la fonction « Flyover » a été considérablement améliorée. Désormais, les vues 3D des villes et des points d'intérêt sont plus détaillées et offrent une navigation plus fluide. De plus, une nouvelle fonction « Local Lists » a été introduite. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent facilement trouver des restaurants et des lieux de divertissement populaires dans leur région. Selon les experts, cette étape vise à réduire la dépendance envers des applications tierces comme Google Maps ou TikTok.

Sécurité et gestion de la localisation

Le service Find My est désormais plus flexible. Les utilisateurs peuvent partager leur position pour un intervalle de temps spécifique — de quelques minutes à plusieurs jours, ou jusqu'à une date précise. De plus, une fonction permettant de suspendre temporairement le partage de position avec certains contacts jusqu'à la fin de la journée a été ajoutée. Cela devrait être particulièrement utile pour organiser des surprises ou des événements secrets.

L'application Apple Wallet a également été profondément mise à jour. L'un des aspects les plus intéressants est la possibilité de partager les frais avec des amis en scannant des reçus. Cette fonction, propulsée par Apple Intelligence, identifie les produits sur le reçu, calcule les taxes et les pourboires, et propose d'effectuer le paiement via Apple Cash.

Portefeuille numérique et nouvelles fonctionnalités

En outre, Wallet prend désormais en charge la numérisation des cartes de fidélité physiques. L'utilisateur a simplement besoin de diriger la caméra de l'iPhone vers le code-barres. Ces cartes s'affichent également sur les Apple Watch, ce qui accélère le processus d'achat. Pour les voyageurs, le système de clés d'hôtel a été amélioré, les informations sur la chambre et le calendrier des services apparaissant directement dans l'application.

Le système Apple Pay a également reçu un nouveau design. Désormais, les utilisateurs peuvent passer facilement d'une carte de paiement à l'autre, consulter leur solde de bonus et les options de « paiement différé ». Pour les commerçants, la fonction « Tap to Share » a été introduite, rendant l'échange d'informations avec les clients sécurisé et rapide.

Selon les informations d'ixbt.com, ces mises à jour devraient être déployées pour le grand public cet automne. iOS 27 fera passer le confort d'utilisation du smartphone à un nouveau niveau, non seulement pour les passionnés de technologie, mais aussi pour les utilisateurs ordinaires.