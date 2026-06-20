Révolution quantique : Quantinuum et Sandia testent avec succès le système Helios de 98 qubits

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Révolution quantique : Quantinuum et Sandia testent avec succès le système Helios de 98 qubits

Le Laboratoire national de Sandia aux États-Unis et l'entreprise Quantinuum ont annoncé les résultats des tests du processeur quantique Helios de 98 qubits, développé conjointement. Le rapport de recherche publié dans la revue Nature indique que ce système a établi des records mondiaux en minimisant les erreurs pratiques. Cela représente une étape cruciale pour faire passer les ordinateurs quantiques des expériences de laboratoire aux solutions d'ingénierie réelles. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le système Helios est basé sur une architecture de pièges à ions, où les ions sont maintenus par des champs électromagnétiques et déplacés vers des zones de traitement spécifiques. Lors des tests, la fidélité des opérations à un qubit a atteint 99,9975 % et celle des opérations à deux qubits 99,921 %. Selon ixbt.com, ce haut niveau de stabilité fait de la plateforme Helios l'un des systèmes quantiques les plus fiables de sa catégorie.

Contrôle des erreurs et stabilité

Dans le calcul quantique moderne, le problème principal n'est pas le nombre de qubits, mais leur extrême sensibilité aux influences externes. De légères vibrations du laser ou des mouvements microscopiques d'atomes peuvent perturber tout le processus de calcul. Les spécialistes du laboratoire Sandia se sont concentrés précisément sur la résolution de ce problème. L'étude a utilisé une méthode appelée « mid-circuit measurements », qui permet de corriger les erreurs sans endommager l'état global du système pendant le calcul.

Le Laboratoire national de Sandia travaille sur les technologies quantiques depuis plus de 20 ans. Cette institution, sous le contrôle du Département de l'Énergie des États-Unis (DOE), étudie l'impact du calcul quantique sur la cryptographie, la pharmacie et l'énergie. Les avancées du projet Helios serviront de fondation pour la création de modèles moléculaires complexes et de systèmes de communication ultra-sécurisés à l'avenir.

Perspectives d'avenir et photonique

Les chercheurs soulignent qu'à ce stade, la fiabilité des ordinateurs quantiques est plus importante que leur vitesse. Helios démontre déjà un niveau de complexité et de précision que les superordinateurs classiques ne peuvent modéliser. Cependant, cela ne signifie pas encore que la suprématie quantique a été pleinement atteinte, mais indique que les systèmes passent en mode d'ingénierie contrôlée.

Parallèlement, le laboratoire Sandia participe également au développement de la technologie photonique intégrée. Cette méthode prévoit la transmission de données quantiques via des signaux lumineux. À l'avenir, l'utilisation de la photonique devrait permettre d'étendre davantage les systèmes quantiques, de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter la stabilité. Cela élargira encore le potentiel commercial et scientifique de processeurs comme Helios.

Ordinateur QuantiqueQuantinuumHeliosTechnologieSandia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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