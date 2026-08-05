SpaceX publie son rapport financier et dévoile les détails du vol de Starship

Le géant aérospatial SpaceX a présenté son premier rapport financier trimestriel depuis son introduction en bourse et a fourni des informations sur les prochains essais majeurs. Selon le média ixbt.com, les données publiées montrent que la situation financière de l’entreprise s’améliore, tandis que d’importants changements sont attendus dans son programme spatial. Ixbt.com rapporte .

Pour la période concernée, l’entreprise a enregistré une perte nette de 541 millions de dollars. Malgré cela, ses résultats financiers se sont nettement améliorés : un an plus tôt, les pertes de SpaceX dépassaient 1 milliard de dollars. Parallèlement, les revenus de l’entreprise continuent de progresser rapidement.

Au cours du trimestre dernier, le chiffre d’affaires de SpaceX s’est élevé à 7,8 milliards de dollars. Ce montant représente une hausse de 92 % par rapport à la même période de l’année précédente. Rappelons que l’entreprise est entrée en bourse en juin de cette année.

Évolution de l’action et impact sur le marché

Lors de l’IPO initiale, la valeur des actions de l’entreprise avait atteint 225,6 dollars, avant de reculer par la suite. À la clôture des marchés le 4 août, les titres de l’entreprise étaient évalués à 125,33 dollars chacun. Malgré cela, les experts considèrent la forte progression des revenus comme une étape importante dans le contexte des évolutions positives du secteur technologique.

Lors d’une rencontre avec les investisseurs, la direction de l’entreprise a également dévoilé ses plans pour le prochain vol d’essai du programme Starship, le 14e. Cette étape devrait constituer l’un des tournants les plus importants de l’histoire du programme spatial.

Vol orbital et évolutions techniques

Selon les plans, le prochain essai permettra pour la première fois de placer le vaisseau en orbite terrestre. Le vol aura également pour objectif de transporter dans l’espace des satellites Starlink V3.

Toutefois, en raison des problèmes survenus lors du 13e vol d’essai, l’entreprise a temporairement renoncé à tenter de rattraper le propulseur Super Heavy Booster 21 à l’aide des « bras » mécaniques de la tour de lancement. À la place, il est prévu de faire atterrir le propulseur en douceur dans le golfe du Mexique.

Le sort du vaisseau lui-même n’a pas encore été définitivement arrêté. Les spécialistes de SpaceX poursuivent l’analyse des résultats de la mission précédente et réfléchissent à une tentative historique visant à ramener directement le vaisseau Starship sur la zone de lancement, puis à le rattraper à l’aide des pinces mécaniques de la tour.