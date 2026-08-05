SpaceX remorque la carcasse de Starship restée dans l’océan Indien

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SpaceX remorque la carcasse de Starship restée dans l’océan Indien

Le géant aérospatial SpaceX a lancé une vaste opération visant à ramener à terre le prototype de son vaisseau spatial Starship depuis l’océan Indien. Des images satellitaires fournies par Vantor montrent que ce processus exceptionnel est en plein déroulement, rapporte ixbt.com. À ce sujet, Ixbt.com rapporte également.

Il s’est avéré que, lors du 13e vol d’essai, le vaisseau a flotté de manière inattendue à la surface de l’eau, alors que les plans initiaux ne prévoyaient pas de le récupérer. Toutefois, les spécialistes ont décidé de le ramener afin d’analyser en détail l’appareil, qui a réalisé l’atterrissage le plus doux de l’histoire.

Un essai historique et un résultat inattendu

Le prochain vol d’essai de Starship a eu lieu le 25 juillet de cette année et a été considéré comme l’une des tentatives les plus réussies de l’histoire du programme. Pendant le vol, l’étage supérieur a conservé la pleine capacité opérationnelle de ses six moteurs, est rentré avec succès dans l’atmosphère et s’est posé très doucement sur l’eau.

La principale surprise est que le vaisseau baptisé Ship 40 n’a pas coulé après son amerrissage. Resté hermétique, il a continué à dériver à environ 1 500 kilomètres des côtes australiennes. Même les ingénieurs de l’entreprise ne s’attendaient pas à un tel résultat.

Comment se déroule l’opération de récupération ?

Peu après l’incident, Elon Musk avait confirmé que son entreprise tenterait de ramener le vaisseau à terre. Les images satellitaires de Vantor publiées par CNN confirment désormais pleinement que le processus a commencé.

Les navires spécialisés suivants participent à l’opération :

  • Le remorqueur Normand Ranger
  • Le navire Skimmer Tide
  • Le navire de soutien Go Australis
Les images montrent clairement que des câbles de remorquage ont été fixés à la proue de Starship. Go Australis, qui avait été le premier à atteindre le vaisseau, a terminé sa mission et regagné l’Australie.

Une importance majeure pour les ingénieurs

Le retour de Ship 40 revêt une immense importance scientifique et pratique pour les spécialistes. L’entreprise prévoit d’étudier en détail l’état des tuiles de protection thermique après la rentrée atmosphérique.

Les données recueillies pourraient rapprocher la prochaine étape historique du programme. Selon Elon Musk, si les résultats de l’analyse confirment la solidité de la structure, SpaceX pourrait tenter, lors de l’un des prochains essais, de faire atterrir directement l’étage supérieur sur la tour de lancement « Mexazilla ».

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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