Une étape importante a été franchie dans le domaine des énergies renouvelables dans la province du Yunnan, en Chine. Le projet d'extension de la centrale éolienne de Datang Julongliang, située dans le district de Xundian près de la ville de Kunming, a été officiellement raccordé au réseau électrique général. Ce projet occupe une place unique dans l'histoire énergétique du pays, ayant été construit sur un plateau à une altitude moyenne de 3200 mètres. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le relief complexe et les conditions climatiques variables des zones de haute montagne entravent généralement le fonctionnement stable des turbines éoliennes classiques. Cependant, les nouvelles turbines d'une puissance de 11,1 MW installées dans le cadre de ce projet ont été spécifiquement conçues pour s'adapter à l'air raréfié et aux écarts de température radicaux entre le jour et la nuit. C'est ce que rapporte la publication ixbt.com.

Capacités technologiques et efficacité

Les spécifications techniques des nouvelles turbines sont impressionnantes. La surface de balayage des pales d'une seule turbine équivaut à environ cinq terrains de football et demi. Une telle structure à grande échelle permet d'augmenter considérablement l'efficacité de la capture de l' énergie éolienne par rapport aux générations précédentes.

Le projet comprend 12 unités de 11,1 MW et 3 unités de 8,34 MW, pour une puissance installée totale de 158,22 MW. Afin d'assurer une fourniture continue d'électricité, des lignes de transmission haute tension de plus de 40 kilomètres ont également été construites dans la région.

D'un point de vue écologique, cette centrale pourrait constituer une expérience intéressante pour les pays d'Asie centrale, dont l'Ouzbékistan. Une fois pleinement opérationnelles, les installations produiront 476 millions de kWh d'énergie propre par an. Cette quantité est suffisante pour alimenter près de 200 000 foyers pendant un an.

Protection de l'environnement

Le lancement de ce projet est une étape cruciale vers l'abandon des sources d'énergie traditionnelles. Selon les calculs, la nouvelle centrale éolienne permettra d'économiser des dizaines de milliers de tonnes de charbon standard chaque année et de réduire drastiquement les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

L'expérience chinoise prouve que l'utilisation des énergies renouvelables dans les zones de haute montagne est efficace non seulement sur le plan écologique, mais aussi économique. Malgré des conditions climatiques complexes, les technologies innovantes permettent de mettre les forces de la nature au service de l'humanité.