In the Weights : un nouveau service pour vérifier votre présence dans la mémoire de l'IA

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In the Weights : un nouveau service pour vérifier votre présence dans la mémoire de l'IA

Aujourd'hui, l'habitude de rechercher son propre nom sur Google (vanity search) est devenue courante, mais avec l'évolution des technologies, les sources d'information changent. Le projet In the Weights, créé par d'anciens employés d'OpenAI, Thomas Dimson et Joey Flynn, a lancé une nouvelle étape dans cette direction. Ce service détermine à quel point une personne est ancrée non seulement sur Internet, mais aussi dans les paramètres internes, c'est-à-dire les « poids », des grands modèles de langage (LLM). C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Le nom du projet est basé sur le concept de « poids » (weights), qui sont des indicateurs numériques formés lors du processus d'entraînement d'un modèle d'IA. Le site In the Weights mesure la capacité d'un modèle à se souvenir d'une personne spécifique via sa propre « mémoire », sans s'appuyer sur des moteurs de recherche externes. Selon les créateurs, être présent dans les poids de l'IA signifie que votre existence a été jugée importante lors de la création d'une technologie ultra-intelligente.

Que sait l'IA sur vous ?

Le principe de fonctionnement du service est fascinant : il interroge simultanément des dizaines de modèles populaires tels que Grok, Gemini, plusieurs versions de GPT, Claude et Llama avec la question « Qui est cette personne ? ». Selon TechCrunch, le système analyse les réponses reçues, regroupe les descriptions similaires et attribue un « score de force » (strength score) final. Par exemple, des célébrités comme Macaulay Culkin et le chanteur d'opéra Luciano Pavarotti occupent actuellement les premières places du classement.

Thomas Dimson souligne que d'ici 2026, la recherche de soi via Google perdra de son importance, car le trafic et le flux d'informations principaux migreront vers les modèles de langage. « La vie de nombreuses personnes est codée dans des nombres décimaux dans le cerveau de l'IA », déclare-t-il. Ce projet agit comme un miroir unique montrant si l'humanité a atteint ou non une forme d'« immortalité » numérique.

Le système affiche non seulement les résultats positifs, mais aussi les « hallucinations » propres à l'IA. Dans certains cas, les modèles peuvent confondre des personnes portant le même nom ou inventer des faits inexistants. Malgré cela, le design rétro style Nintendo du service et la possibilité de comparaison suscitent un grand intérêt chez les utilisateurs.

Certains critiques, notamment des experts comme Anthony Moser, sont sceptiques, affirmant que cela revient simplement à interroger 13 chatbots sur soi-même. Cependant, alors que l'IA devient un centre d'information mondial, savoir quelle place vous occupez dans sa « mémoire » reste une expérience intrigante pour beaucoup.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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